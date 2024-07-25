Психолог оценил идею запретить фильмы о счастливых одиноких мужчинах

Не следует полностью запрещать фильмы про счастливых одиноких мужчин, считает семейный психолог Наталья Панфилова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что психологически такие кинокартины поддерживают одиночек. По ее словам, если показывать жизнь без семьи только в негативном свете, люди столкнутся с депрессивными переживаниями.

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"Крайности всегда плохи. Если снимать фильмы о том, как замечательно быть одиноким человеком, то это психологически будет поддерживать одиночек. Они будут понимать, что они не одни такие в мире и в этом даже можно находить свое счастье. Но если снимать депрессивные фильмы о том, что одиночество — это ужасно, то это спровоцирует волну переживаний", — пояснила Панфилова.



По словам психолога, лучше сделать упор на фильмы о счастливой семейной жизни. Она отметила, что, если кому-то кажется, что такого кино мало, почему бы просто не снять еще. Она напомнила, что в Великую Отечественную войну снимали большое количество оптимистичных фильмов о победе, чтобы поддержать моральный дух.

"Конечно, культура несет какой-то тренд, мы пытаемся соответствовать или следовать новшествам. Главное, это не переходить в крайности, чтобы подобные фильмы не стали откровенной пропагандой. Ведь когда мы начинаем педалировать, это имеет последствия", — заключила психолог.



Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что в России необходимо запретить показ фильмов и сериалов с главным героем счастливым бездетным мужчиной за 40. Так он ответил на предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о запрете пропаганды разводов и одиночества.