В кино вышла лента «Моя семья» Юлии фон Хайнц

Начиная с 25 июля зрители смогут увидеть на больших экранах ленту «Моя семья» Юлии фон Хайнц. Это история мужчины, пережившего холокост, и его дочери, которая хочет узнать свои корни.

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Кино теплое и трогательное, немецко-французское, фестивальное. Оно о том, как в 1991 году молодая американская журналистка вместе с отцом отправляются в Польшу, чтобы побывать в местах, где родились и жили предки девушки. Лента — экранизация романа Лили Бретт «Слишком много мужчин». Премьера состоялась на 74-м Берлинском международном кинофестивале. Картина — третий фильм трилогии Юлии фон Хайнц, в которой режиссер исследует последствия нацизма в Германии, до этого вышли «Поездка Ханны» (2013), «А завтра весь мир» (2020). Актерам фон Хайнц близок метод работы их режиссера.

"В традициях европейского натурализма она (Юлия фон Хайнц) отказывается переводить историю в шутку или искать «чистенькие» решения, — вспоминает о работе актриса Лина Данэм. — Она требует честности. Всегда. И от себя в том числе. Еще во время просмотра ее первого фильма я думала, что хотела бы присутствовать на съемках и наблюдать за работой."



По сюжету после падения железного занавеса одинокая женщина за 30, довольно успешная журналистка Рут (Лина Данэм) отправляется на родину отца (Стивен Фрай), который не особенно горит желанием ворошить воспоминания и заново посещать места, где ему пришлось пережить концлагерь и потерять слишком многих. В пути эти люди яснее начинают видеть чувства и мотивы поступков друг друга, учатся находить общий язык с миром, с близкими и с самими собой.

"Если честно, мне нечасто предлагают столь серьезные роли. Чаще приходится самой предлагать их себе, — делится Лина Данэм. — Многим актрисам, вне зависимости от их форм, роста, религиозной и этнической принадлежности, не хватает ролей, где они могли бы раскрыть свою личность и стать частью истории, а не украшением или воплощением стереотипа."



Кстати, дословный перевод названия фильма (Treasure) с английского — «сокровище, ценность». Вспоминаешь сцену из ленты, где обыкновенный сервиз превращается в настоящую семейную реликвию, становится артефактом, обрастая воспоминаниями, которые с ним связаны.

И все же максимальное впечатление производят кадры Освенцима. Это редкая возможность увидеть в кино, как сейчас выглядит концлагерь. Группе разрешили провести фотосъемку рядом с бараками. Видеосъемку разрешили только по периметру лагеря. Воздействие мощное.

Лента создана с какой-то удивительной интонацией. Здесь пронзительность отзвуков травмы целого поколения сочетается с ироничной нежностью и жизнелюбием. Любой встречный может стать как другом, так и врагом. Но настоящую свободу дает лишь способность принимать мир таким, каков он есть сейчас.

Прямая речь

Юлия фон Хайнц, режиссер: