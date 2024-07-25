Режиссер Егор Абраменко снимет фильм ужасов со звездой «Твин Пикс»

Как сообщают журналисты издания Variety, российский режиссёр Егор Абраменко снимет для студии A24 фильм ужасов «Алтарь». Ранее постановщик выпустил фантастический триллер «Спутник».

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Сюжет грядущей ленты будет основан на одноимённом рассказе Филипа Фракасси. Проект описывается как картина, повествующая о лете маленького мальчика, вынужденного взрослеть быстрее, чем он мог себе представить. Детали сюжета не раскрываются.

В актёрский состав вошли Лили Коллиас, Хадсон Белинг, Дженьюари Джонс («Безумцы»), Дэвид Крамхолц («Оппенгеймер») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Сценаристом будущего проекта выступил Уилл Судик, работавший над сериалом «Мир Дикого Запада».

Сроки и дата выхода «Алтаря» пока неизвестны.