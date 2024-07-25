Режиссер «Папиных дочек. Суперневесты» снимает новый сериал в Костроме

В Костроме вовсю начинают снимать многосерийный фильм “Похищенная”, узнал KOSTROMA.TODAY.

© Kostroma.Today

Как сообщает “Кострома фильм”, заказчиком выступил канал “Россия 1”. Всего ожидается четыре серии. Режиссером стала Ольга Субботина, которая известна по сериалам “Счастье не за горами”(12+) и “Папины дочки. Суперневесты”(16+).

Известно,что действие сериала будет происходить в 1997 году. При этом сюжет, который пока не оглашали, будет вертеться вокруг криминала.

Сейчас костромичей активно зовут сниматься в массовке. Одна смена длится 12 часов, а за съемки платят по тысяче рублей.