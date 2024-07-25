Режиссер «Папиных дочек. Суперневесты» снимает новый сериал в Костроме

Режиссер “Папиных дочек” снимает новый сериал в Костроме
В Костроме вовсю начинают снимать многосерийный фильм “Похищенная”, узнал KOSTROMA.TODAY.
Как сообщает “Кострома фильм”, заказчиком выступил канал “Россия 1”. Всего ожидается четыре серии. Режиссером стала Ольга Субботина, которая известна по сериалам “Счастье не за горами”(12+) и “Папины дочки. Суперневесты”(16+).
Известно,что действие сериала будет происходить в 1997 году. При этом сюжет, который пока не оглашали, будет вертеться вокруг криминала.
Сейчас костромичей активно зовут сниматься в массовке. Одна смена длится 12 часов, а за съемки платят по тысяче рублей.