В конкурсе кинофестиваля Шелкового пути примут участие семь картин "Ленфильма"
Семь картин "Ленфильма" примут участие в конкурсной программе китайского кинофестиваля Шелкового пути. Об этом заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов во время визита в Китай.
"В ходе визита состоялась встреча Титова с руководством оргкомитета 11-го кинофестиваля Шелкового пути, который пройдет в городе Сиань (провинция Шэньси) с 21 по 25 сентября, - указали в пресс-службе комитета. - Традиционно в фестивале Шелкового пути принимают участие представители десятков стран мира, в том числе и России. В нынешнем году на конкурс подано около 1 800 заявок. Ожидается, что в программу войдут картины производства киностудии "Ленфильм", который подал 7 заявок".