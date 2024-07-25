Егор Абраменко снимет фильм ужасов «Алтарь» для студии A24

Российский режиссер Егор Абраменко готовится к съемкам англоязычного хоррора «Алтарь» (Altar). Как сообщает Variety, это совместный проект студии A24 и Chernin Entertainment. Главные роли исполнят Лили Коллиас («Хорошенькая») и дебютант Хадсон Белинг, а также в касте заявлены Дженьюэри Джонс («Реальная любовь», «Он – это пуля»), Дэвид Крамхолц («Сантехники Белого дома», «Оппенгеймер») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс», «Fallout»).

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Сценарий написан Уиллом Судиком («Мир Дикого Запада») и основан на рассказе Филипа Фракасси. Детали сюжета пока держатся в тайне, но проект описывается как фильм ужасов, рассказывающий о лете маленького мальчика, вынужденного взрослеть быстрее, чем он мог себе представить.

«ИнтерМедиа» напоминает, что дебютный фильм Егора Абраменко – научно-фантастический хоррор «Спутник» должен был выйти в российский и мировой прокат в 2020 году, но из-за эпидемии коронавируса премьера состоялась онлайн. Картина получила хорошие отзывы критиков и высокие оценки зрителей: в сентябре 2020-го «Спутник» даже возглавил чарты американского iTunes. В США приобрели права на съемки англоязычного ремейка.

Англоязычным дебютом Авраменко должен был стать фильм «Страна Бога» с Мелиссой Баррерой, о котором было объявлено в начале 2023 года, но пока судьба этого проекта не известна.