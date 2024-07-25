Опубликован трейлер новой драмы с Элизабет Олсен

Netflix представил трейлер нового драматического фильма под названием «Его дочери».

© Кадр из фильма "Его дочери"

Синопсис следующий. Напряженный, трогательный и забавный фильм повествует о трех сестрах, которые собираются в нью-йоркской квартире, чтобы позаботиться о своем больном отце и попытаться наладить отношения друг с другом.

Главные роли в фильме исполнили Наташа Лионн, Элизабет Олсен и Кэрри Кун. Компанию на экране им также составили Джован Адепо, Джасмин Брейси, Хосе Фебус, Руди Галван, Рэнди Рамос младший и Джей О. Сэндерс.

Мировая премьера запланирована н 6 сентября 2024 года. С 20 сентября драму можно будет посмотреть на стриминговом сервисе.

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