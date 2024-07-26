В Красноярске снимут полнометражное кино о взрослении ребенка

Осенью этого года в столице Красноярского края начнут снимать полнометражный психологический фильм «Дедушка». Об этом сообщил продюсер компании «Мустанг филм» Егор Шорохов.

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«Съемки начнутся в окрестностях Красноярска. Это история взросления, история преодоления собственных травм», – цитирует ТАСС продюсера картины.



По сюжету ребенок живет в отдаленном поселке вместе со своим дедом. У ребенка психологическая травма – он не разговаривает. В свою очередь дед пытается найти общий язык с внуком и излечить его от недуга, а также противодействовать обществу.

По словам режиссера и сценариста картины Станислава Власова, фильм рассчитан на довольно широкую возрастную аудиторию.

«Это психологический фильм о взаимоотношениях между поколениями, об общественных предрассудках», – отмечает Егор Шорохов.



В широкий прокат фильм выйдет в 2025 году.

Напомним, что Красноярск не раз становится киноплощадкой. Несколько лет назад здесь снимали игровой киносериал о золотой лихорадке в Сибири.