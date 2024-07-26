Стартовали съемки сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный Дневник"

Кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") приступила к экранизации автобиографической книги Марии Бутиной "Тюремный дневник". Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе кинокомпании, премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

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"Режиссером, автором сценария и одним из продюсеров нашумевшей истории о российской студентке в американской тюрьме стал Игорь Копылов, известный по фильмам "Небо", "Ржев", "Крылья империи", "Золотая бронза" и другим проектам", - сказали в пресс-службе, отметив, что картина будет состоять из восьми серий.



Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Одним из мест их проведения станет бывший следственный изолятор "Кресты" в Северной столице.

Согласно книге, заключенные в американской тюрьме являются представителями различных народов и культур. Поэтому в числе проходивших кастинг были актёры из стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

"Все события многосерийного фильма с одноименным названием "Тюремный дневник" реальны или основаны на реальных фактах. Какие-то из них в качестве дополнения я уточнял уже во время непосредственного общения с Марией Бутиной. Создание сценария заняло около пяти месяцев. Затем, на подготовительном этапе к работе подключилась команда кинокомпании "Триикс Медиа". Подбирали актёров, локации, договаривались о местах проведения съемок", - уточнил Игорь Копылов.



Как пояснила российский политик, автор книги "Тюремный дневник" и продюсер сериала Мария Бутина, пришло время показать правду.

"Создавать сценарий по пережитому - это испытать все заново. Больно? Да. Но это того стоило. Мы с Игорем Копыловым изначально решили: пусть будет правда, даже если резко, по-живому, через боль. Откровенность без прикрас - это то, чего от нас ждёт общество сегодня, и сериал призван эту потребность удовлетворить. Кто такая Мария Бутина? - до сих пор ломают голову во всем мире. Пришло время показать правду, и как все было на самом деле".



В числе продюсеров сериала Максим Ксензов и Сергей Щеглов. Главную героиню Марию Бутину сыграет актриса Мария Лопатина. Роли также исполняют Макар Запорожский, Иван Федорук, Юрий Батурин, Александр Дьяченко, Екатерина Зорина, Полина Сидихина, Максим Дахненко, Роман Агеев, Дмитрий Лавров, Игорь Ботвин, Дмитрий Сутырин, Елизавета Мартинес и другие актёры.

По сюжету сериала главную героиню Марию Бутину приглашают учиться в США. Девушка свято верит, что "холодная война" ушла в прошлое, с американцами теперь можно и нужно дружить, а народная дипломатия, общечеловеческие ценности, соблюдение закона - залог мирного сосуществования двух держав.

Во время обучения Мария случайно узнаёт информацию, которая ставит под сомнение все её идеалы и убеждения. Начав собственное расследование, она выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, Бутина не успевает покинуть США. Её арестовывают.

"В тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, унизительными пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию, Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью", - рассказали создатели сериала.



Справка "РГ":

Мария Бутина - российский политик, телеведущая, публицист и общественный деятель. В июле 2018 года была арестована в США по обвинению в работе иностранными спецслужбами. Освободившись после полутора лет тюрьмы, четыре месяца из которых в одиночных камерах, она смогла вывезти из США 1200 страниц зашифрованных записей тюремного дневника.