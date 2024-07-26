В Екатеринбурге снимут фильм на основе исследований 19го века

Исследования ученых XIX века легли в основу сюжета полнометражного фильма о мифах культуры малых народов "Легенды наших предков", который снимается в Екатеринбурге и Свердловской области кинокомпаниями ID Production и Red Pepper Film. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС соавтор сценария Елена Ханова.

© РИА Новости

"Обращались к ученым, в основном, это этнографы и фольклористы, потому что нужно было найти оригинальные легенды. <…> Мы общались с учеными из Обско-угорского института прикладных исследований, а также из Пермского государственного национального исследовательского университета, консультировались с ними и уже находили источники, причем источники были XIX века" , - поделилась она.



Режиссер фильма Иван Соснин отметил, что в основе сюжета лежит история репортера, который с 12-летней дочерью отправляется в путешествие для спасения исчезающих мифических существ. Главные роли в фильме сыграют Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников. Кинокартина рассчитана на семейную аудиторию, возрастной ценз 12+.

Съемки фильма проходят в Екатеринбурге и в некоторых районах Свердловской области, одной из локаций стал Уральский региональный информационный центр ТАСС. Отмечается, что запланирована экспедиция в Республику Коми на геологический памятник "Маньпупунер". Создатели фильма планирует, что кинокартина выйдет в прокат в 2025 году.

Фильм реализуется кинокомпаниями ID Production и Red Pepper Film при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.