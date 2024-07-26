В киноиндустрии засомневались в успехе «Стального сердца»

Успех картины не зависит от даты, главное, чтобы фильм попал в аудиторию и имел хорошую рекламу, заявил НСН Роман Исаев.

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Будущий фэнтезийный фильм «Стальное сердце» - очень нестандартный проект и пока непонятно, найдет ли он свою аудиторию, но главное, что он имеет хорошую рекламную кампанию. Об этом НСН заявил гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В России вышел трейлер фильма в жанре фэнтези «Стальное сердце». По сюжету, в давние времена Соловью-разбойнику (Никита Ефремов) удалось хитростью победить Илью Муромца (Владимир Любимцев). Разбойник переписал историю и присвоил себе славу богатыря, а благодаря эликсиру бессмертия дожил до наших дней. Но его планам помешал профессор Киселев, воскресивший Илью Муромца.

«Достаточно нестандартный проект, за которым наблюдает индустрия, но что из него получится – пока не очень понятно. Это такой странный и необычный по жанровому сочетанию микс фэнтези, компьютерных технологий и роботизированных былинных героев. Определенные известные фамилии присутствуют в касте, но при этом мы не можем сказать, что состав будет супер звездным. То, что эта картина станет прорывным шедевром и четко найдет свою аудиторию – таких гарантий нет. Например, если мы возьмем «Холопа», то там понятная линейная история перенесения героя из современности в прошлое, к такому сюжету аудитория уже лояльна, и из этого складывается кассовый успех. Здесь же Илья Муромец и Соловей Разбойник, одетые в костюмы роботов, на мой взгляд, как принято говорить у молодежи, – «кринж». Совершенно непонятно, какие будут перспективы у картины, какими будут кассовые сборы», - отметил Исаев.



Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 22 мая 2025 года. Однако на примере низких сборов недавно вышедшего «Майора Грома» кажется, что конец мая – не самое удачное время для выхода фэнтези-фильмов: основная аудитория - подростки, которые в это время сдают экзамены. Исаев считает, что любая дата может стать успешной, если у фильма хорошее продвижение.

«Дата премьеры зависит как от производственных циклов картины, так и от годами проверенных периодов, приносящих хорошую кассу. Но тут дата не является чем-то определяющим, главное, что у проекта есть масштабная рекламная поддержка. Тогда любая дата будет работать достойно. Провал "Майора Грома" – это прежде всего то, что фильм не зашел в аудиторию, он ей оказался не интересен, здесь причина не в экзаменах. Между экзаменами у детей всегда есть несколько дней, и при желании они могут найти два часа на фильм. Говорить о том, что фильм «встал» на май потому, что все другие даты заняты – тоже некорректно», - подытожил он.



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