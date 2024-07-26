BadComedian назвал лучший фильм с Кевином Спейси

Лучшим фильмом с участием голливудского актера Кевина Спейси, которому сегодня исполнилось 65 лет, является кинокартина «Семь», заявил видеоблогер и обозреватель кинофильмов Евгений Баженов (BadComedian). Его слова приводит NEWS.ru.

© кадр из фильма

Он отметил, что ему кажется, что он должен назвать фильм «Красота по-американски», однако он не может идти против своих ощущений, и все-таки выбирает «Семь» в качестве лучшего фильма.

BadComedian подчеркнул, что обвинения актера в домогательствах сильно сказались на его карьере. Блогер заметил, что слышал о попытках Спейси оправдаться, однако посчитал их странными и отметил, что он сделал только хуже.

Ранее Спейси признался, что находится на грани банкротства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».