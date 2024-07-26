Вышел первый тизер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Осенью выходит продолжение сказочной франшизы - трилогии "Последний богатырь". Сериал "Последний богатырь. Наследие" появится в онлайн- кинотеатре START. Работа над проектом длилась 4 года, он состоит из восьми эпизодов. 26 июля вышли первый тизер и тизер-постер сериала "Последний богатырь. Наследие".

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В сериале вновь заняты: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Сергей Бурунов и Гарик Харламов. К актерскому составу также присоединились: Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

"Это самый сложный проект в моей карьере на данный момент. Такого количества деталей, такого волшебства и такого объема работы у меня еще не было. В "Наследии" больше 120 смен. Мы сняли четыре широкомасштабных полных метра, а возможно, и больше. Сейчас мы заканчиваем монтаж, который оказался непростой и трудоемкой задачей. В некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени, - рассказывает режиссер Антон Маслов. - По бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России. А еще у нас классный сценарий. Вот такая ядерная смесь".



Чтобы снять картину такого размаха, съемочная группа побывала в экспедиции в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций - Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы и перевал Актопрак, гора Чегет и Комсомольское озеро. Съемочную площадку в 6 тысяч квадратных метров на базе декорации трилогии возвели в Химках. Главным изменением в Белогорье "Наследия" стало строительство в самом центре сказочного города терема Ивана. Также обновились фасады уже существующих зданий. Важно было передать масштаб города, дать ему разрастись несколькими улицами, которые выглядели бы живыми. В общей сложности "реновации" подверглось больше половины построек Белогорья, включая башню и колоритный рынок.

Москва снова играет очень важную роль в проекте.

Сейчас сериал, который делается при поддержке ИРИ, находится на стадии постпродакшн.