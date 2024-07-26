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Вышли первые тизер и постер сериала "Последний богатырь. Наследие"

Осенью выходит продолжение сказочной франшизы - трилогии "Последний богатырь". Сериал "Последний богатырь. Наследие" появится в онлайн- кинотеатре START. Работа над проектом длилась 4 года, он состоит из восьми эпизодов. 26 июля вышли первый тизер и тизер-постер сериала "Последний богатырь. Наследие".

Вышел первый тизер сериала «Последний богатырь. Наследие»
© Российская Газета

В сериале вновь заняты: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Сергей Бурунов и Гарик Харламов. К актерскому составу также присоединились: Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

"Это самый сложный проект в моей карьере на данный момент. Такого количества деталей, такого волшебства и такого объема работы у меня еще не было. В "Наследии" больше 120 смен. Мы сняли четыре широкомасштабных полных метра, а возможно, и больше. Сейчас мы заканчиваем монтаж, который оказался непростой и трудоемкой задачей. В некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени, - рассказывает режиссер Антон Маслов. - По бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России. А еще у нас классный сценарий. Вот такая ядерная смесь".

Чтобы снять картину такого размаха, съемочная группа побывала в экспедиции в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций - Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы и перевал Актопрак, гора Чегет и Комсомольское озеро. Съемочную площадку в 6 тысяч квадратных метров на базе декорации трилогии возвели в Химках. Главным изменением в Белогорье "Наследия" стало строительство в самом центре сказочного города терема Ивана. Также обновились фасады уже существующих зданий. Важно было передать масштаб города, дать ему разрастись несколькими улицами, которые выглядели бы живыми. В общей сложности "реновации" подверглось больше половины построек Белогорья, включая башню и колоритный рынок.

Москва снова играет очень важную роль в проекте.

Сейчас сериал, который делается при поддержке ИРИ, находится на стадии постпродакшн.

Фильмы и сериалы
Последний богатырь
Эвелина Мазурина
Арина Рожкова
Никита Кологривый
Антон Маслов
Олег Чугунов
Кирилл Зайцев
Дмитрий Лысенков
Виктор Хориняк
Владислав Ветров
Татьяна Догилева
Сергей Бурунов
Александра Урсуляк
Гарик Харламов
Александр Лыков
Александр Устюгов
Юлия Пересильд
Елена Яковлева
Виктор Сухоруков