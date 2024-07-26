25 июля состоялась ранняя премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одна из главных премьер 2024 года. Картина станет важнейшим фильмом для киновселенной Marvel, который положит начало грядущим событиям с мультивселенными.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты сформировался первый рейтинг от зрителей. По итогам более 2500 отзывов ленту рекомендуют к просмотру сразу 98% пользователей. Они хвалят юмор, обилие камео, экшен-сцены и общий задор фильма, а также радуются возвращению Marvel к необычным для неё картинам.

Некоторые отзывы зрителей о «Дэдпуле и Росомахе»