Опубликован новый постер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном

На этой неделе компания Disney опубликовала новый постер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном. На промо-материале красуется сама Моана, которая грациозно стоит на берегу океана с веслом в руке.

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Сиквел расскажет, как Моана получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Ко всему прочему, в разработке также находится полнометражный фильм «Моана». Съёмки должны стартовать осенью — к роли Мауи вернётся Дуэйн Джонсон, который не только озвучит героя, но и сам сыграет его.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России неизвестна. Вероятно, в отечественном прокате картина выйдет неофициально.

Постер