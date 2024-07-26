Вышел трейлер «Плохой обезьяны» со звездой «Настоящего детектива»

Опубликован трейлер "Плохой обезьяны" (Bad Monkey / 18+), многосерийного драмеди с Винсом Воном ("Настоящий детектив", 18+) в главной роли. Будет очень ярко - это уже, считай, по умолчанию.

© кадр из фильма

Герой Вона - полицейский детектив из Майами Эндрю Янси, отстраненный от службы за чрезмерную свою своеобразность и пониженный до инспектора тамошнего минздрава. При этом профессиональное прошлое Эндрю не отпускает. В данном случае - в очень причудливой и энергичной манере.

Также в касте - Л. Скотт Колдуэлл, Роб Делании, Мередит Хагнер, Натали Мартинес, Мишель Монахэн, Рональд Пит и Джоди Тёрнер-Смит.

Над шоу работали люди, снимавшие в том числе "Декстера" (18+), "Фарго" (18+), "Во все тяжкие" (18+) и "Лучше звоните Солу" (18+).

Стриминг-релиз - 14 августа.