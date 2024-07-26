Американский ситком «Няня» (The Nanny) стал источником вдохновения для создания российского сериала «Моя прекрасная няня». Оригинальный сериал выходил на канале CBS с 1993 по 1999 год и быстро завоевал популярность у зрителей.

В отличие от российской адаптации, где действие происходит в Москве, оригинальный сериал разворачивается в Нью-Йорке. Американская версия также отличается более ярким еврейским колоритом, так как главная героиня имеет еврейские корни.

Главную роль в «Няне» исполнила Фрэн Дрешер, сыгравшая Фрэн Файн – жизнерадостную девушку из Квинса, которая неожиданно становится няней трех детей богатого британского продюсера Максвелла Шеффилда.

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Российская версия «Моей прекрасной няни» с Анастасией Заворотнюк в главной роли сохранила основную концепцию оригинала, но адаптировала юмор и ситуации для российских зрителей.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @listopad_diana0.