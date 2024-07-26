Вышел трейлер экшен-драмы «9 секунд»

Накануне Дня Военно-Морского Флота появился трейлер фильма "9 секунд", сюжет которого основан на реальном подвиге 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова. В 2010 году он ценой собственной жизни спас эсминец "Быстрый" со всем его экипажем из 348 человек.

© кадр из фильма

В роли Алдара Цыденжапова - Бато Шойнжонов ("Серебряные коньки"). Дмитрий Певцов в картине сыграл роль врача Воскресенского, прототипом которого послужил подполковник медицинской службы Альберт Валерьевич Читанава.

Также в ролях: Даниил Спиваковский, Олег Бабуев, Алексей Кирсанов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Владимир Илюхин и другие.

Режиссер фильма - Олег Штром ("Нахимовцы).

Справка "РГ"

Алдару Цыденжапову посмертно присвоено звание Героя России. В Бурятском театре драмы поставили спектакль о его подвиге - "Алдар. 9 секунд". На родине матроса, в поселке Агинском Забайкальского края установили его бюст. В 2019 году на воду был спущен корвет Тихоокеанского флота "Герой РФ Алдар Цыденжапов".