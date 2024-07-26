Олег Рой рассказал о работе над «Русскими супергероями»

Над вселенной «Русских супергероев» работает огромная команда — помимо мультсериала, это и комиксы, и азбука, и даже линейка товаров, цель проекта — приобщить детей к истории России. Об этом НСН заявил российский писатель, сценарист, продюсер Олег Рой.

© кадр из фильма

Иранская студия Sky Frame выпустит мультсериал «Русские супергерои», который в интернете уже окрестили отечественными «Мстителями», сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». Главными героями станут «святая воительница» Яга, увлеченный нанотехнологиями и алхимией Кощей, защитник природы Леший и Пересвет, сын Даждьбога. Также к релизу готовится 3D-шоу для аудитории от шести лет и серия комиксов. Рой рассказал, кто принимает участие в создании Вселенной «Русских супергероев».

«Участвует довольно большая команда под моим руководством как генерального продюсера и как автора проекта. В рамках мультсериала выйдут 52 серии 3D для детей от 6 лет (хронометраж — 7 минут) и 52 серии 2D для самых маленьких (хронометраж — 5,5 минуты). Я сейчас работаю над сценарной составляющей и над героями. Вообще над проектом трудится большая команда, поскольку он связан еще и с большой линейкой товаров — ее мы создаем совместно с компанией BY, с сетью магазинов “Галамарт” и магазинами постоянных распродаж. Уже примерно 10-15% товаров мы видим на полках российских магазинов, в сентябре-октябре эта цифра будет ближе к 50-60%. Еще несколько линеек будут запущены в начале 2025 года. Мы хотим создать большую платформу, чтобы у наших детей были свои супергерои, к которым они привыкнут и будут через Вселенную познавать свою страну», — сказал Рой.



Собеседник НСН добавил, что также в 2024 году выйдет первая азбука «Страны счастья».

«В этой книге супергерои будут путешествовать по всем 89 регионам нашей страны. Здесь будет описана история регионов, мы расскажем о героях прошлого и будущего нашей страны, попытаемся сделать этот проект как можно более образовательным. Вообще в создании вселенной принимают участие и психологи, и дизайнеры, и художники, мы участвуем практически во всех выставках, ярмарках и фестивалях», — добавил писатель.



Автор проекта также рассказал, на какой стадии сейчас находятся съемки мультсериала.

«Мы уже сделали тизер. Любой процесс съемок мультсериала состоит из нескольких частей. Мы сейчас как раз прошли подготовительную часть (пре-продакшн), сейчас продолжаем рисовать локации. Бежим ли мы семимильными шагами? Пока не бежим, потому что находимся в поиске большого партнера, который будет так же, как и мы, заинтересован в развитии контентной части Вселенной. Сейчас у нас есть два партнера по играм. Мы берем в партнеры тех, кому это действительно интересно. Также мы делаем парки развлечений “Русских супергероев”, первый из которых представим уже в августе», — заявил Рой.



Собеседник НСН добавил, что уже сегодня у команды создателей есть ряд предложений по производству полнометражного мультипликационного или художественного фильма.

«Мы сейчас разрабатываем истории, которые могут лечь в основу большой составляющей полнометражного кино либо мультфильма. Все будет зависеть от партнера. Мы сейчас ведем переговоры и с платформой, и с одним из маркетплейсов. На 90% мы уверены, что в этом году уже определимся с партнером. Те условия, которые предлагаются сейчас, пока нам не совсем нравятся. Мы находимся в ожидании более интересного предложения или партнера», — отметил он.



Поделился Рой и впечатлениями от работы с новым для него жанром комиксов.

«Комиксы — наверное, самая большая часть контента, которая выпускается прямо сейчас. Для меня это Эверест, который я преодолел в этом году, потому что раньше комиксами я никогда не занимался. Казалось бы, задача легкая, но на самом деле было очень сложно переформатировать себя. Уже готовы 22 комикса, из них в работе находятся девять, а три мы уже выпустили. У каждого нашего героя будет свой собственный комикс, чтобы мы читателей вводили через комиксы в большую Вселенную. Сейчас мы рисуем с большой командой пятитомник “Сердце планеты”. Первую часть планируем выпустить ближе к октябрю. Это довольно кропотливая работа, оказалось, что у нас не так много специалистов по рисованию комиксов. Очень сильно мы переживали за старт продаж, но оказалось, что переживать было не за что, потому что они хорошо продаются, хорошо распространяются, у нас очень хороший отклик. В ближайшее время мы сдаем еще три комикса, до конца года я планирую в совокупности сделать десять-одиннадцать комиксов. В следующем году, думаю, будет уж точно не меньше, а то и больше», — пообещал автор проекта.



В заключение писатель рассказал о тираже выпускаемых изданий.

«Первые тиражи мы делаем по 5000 экземпляров (это довольно большой тираж для детских книг). Мы сделали дополнительный тираж для первого комикса, четвертый комикс думаем сразу выпускать тиражом 7000 или 10000 экземпляров. Дальше мы будем наращивать объем выпуска, потому что сегодня на рынке вполне спокойно, если герои развиваются и если есть присутствие такого контента, как мультфильмы или фильмы, тиражи могут быть и 25000 экземпляров, и даже выше. Конечно, раньше тиражи были больше, но сегодня чаще всего ориентируются не на тираж, а на скорость допечатки», — резюмировал он.



Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что вместе с командой создал персонажей русских супергероев для медиафраншизы «Союзмультфильма» на основе героев из литературных произведений.