Все, что известно про сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 в СССР

Сериал будет выходить аккурат к Олимпийским играм — 2024.

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Уже совсем скоро состоится премьера сериала «Игры» — флагманского проекта «Кинопоиска» про знаменитую Олимпиаду-1980 в СССР. Шоу обещает стать одним из главных событий года и выйдет аккурат к Олимпийским играм — 2024, которые пройдут во Франции.

В этом материале мы собрали основную информацию о грядущем историческом сериале.

«Игры»: главное о сериале

Название: «Игры»

Режиссёр: Евгений Стычкин

Актёры: Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский и другие

Дата премьеры: 3 августа 2024 года

Жанр: драма, спорт

Продолжительность: восемь эпизодов

Страна: Россия.

«Игры»: дата выхода

Премьера сериала «Игры» состоится 3 августа на «Кинопоиске». В первый сезон войдут восемь серий, которые будут выходить еженедельно по субботам. В день премьеры покажут сразу два эпизода, а финал состоится 14 сентября.

Сюжет сериала «Игры»

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера Игоре Зорине, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Начальницей юноши становится правильная во всех отношениях Ирина Светлова. Женщина воспитывалась в семье военные и верит в идеологию Советского Союза. Она без промедлений выполняет распоряжения и не собирается терпеть выходки избалованного парня.

Оказавшись в столь непривычном для себя месте, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь. Их глазами молодой человек увидит всю драму вокруг подготовки к масштабному соревнованию, которое было на грани срыва и изменило страну навсегда.

Ожидается, что Олимпиада-1980 станет не только фоном для происходящих событий, но и выступит центральной темой повествования вместе с личной драмой главного героя. На это намекает в том числе участие олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой, которая исполнит роль начинающей гимнастки в будущем проекте.

«Игры»: актёры

Игорь Зорин — Григорий Верник («Кентавр»)

Ирина Светлова — Мария Карпова («Я знаю, кто тебя убил»)

Леонид Брежнев — Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»)

Виктор Ходаков — Игорь Костолевский («Триггер»)

Бледнов — Игорь Гордин («Балет»)

Иван Иванович Зорин — Алексей Серебряков («Левиафан»)

Виталий Тимошкин — Вячеслав Чепурченко («Легенда №17»)

Лида — Мария Майкова-Слидовкер («Сто лет тому вперёд»)

Александр Дмитриевич — Сергей Чонишвили («С нуля»).

Кто снял «Игры»

Производством сериала занимается «Плюс Студия» совместно с компанией «Лунапарк». Шоураннером выступает Александра Ремизова («Иные»), сценарий написали Михаил Покрасс («Ёлки»), Александр Матвеев («Проект «Анна Николаевна») и Ольга Хенкина («Мифы»), а режиссёром выступил Евгений Стычкин («Нулевой пациент»).

Ранее команда «Игр» работала над «Нулевым пациентом» — одним из самых успешных российских сериалов о вспышке ВИЧ в СССР.

Съёмки сериала «Игры»

Производство сериала велось в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и Узбекистане. Съёмки начались в конце 2023 года и завершились в первой половине 2024-го. В производстве участвовали не только российские, но и зарубежные актёры.

Трейлер и отрывки из сериала «Игры»

Помимо трейлеров, авторы сериала также подготовили различные отрывки из грядущего сериала. Так, в первом фрагменте главный герой Игорь Зорин приступает к работе в оргкомитете. Его первая задача от начальницы Ирины Светловой– сделать 15 копий документа на копировальной машине «Ксерокс».

Во втором фрагменте можно увидеть реакцию организаторов Олимпиады-80 на призыв к бойкотированию турнира от президента США Джимми Картера. В этот момент проведение соревнований, на подготовку которых ушло много усилий и средств, оказалось под угрозой.

Кадры из сериала «Игры»

Ещё до премьеры авторы поделились множеством аутентичных кадров с основным кастом сериала, второстепенными персонажами и участниками Олимпийских игр — 1980.