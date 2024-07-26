Экзамен по «Афише». Студенты Московской школы кино сняли имиджевые ролики для культового бренда

Коллаборация дала возможность молодым режиссерам поработать в условиях реального брифа с экспертами маркетинга

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Компания «Афиша», в рамках образовательной инициативы агентства СберМаркетинг и Московской школы кино, предложила начинающим кинематографистам снять имиджевый рекламный ролик. Открывать таланты и разговаривать с молодым поколением на одном языке всегда было частью ДНК бренда.

Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша»: «Одна из наших важнейших миссий – это поддержка всех представителей креативных индустрий, от музыкантов и художников до режиссёров и писателей. Многие большие авторы начинали с короткого рекламного формата, и, кто знает, возможно, проект с Московской школой кино позволил "Афише" принять участие в развитии тех самых талантов, о которых потом мы сами будем писать или помогать им с продвижением и продажей билетов на их фильмы».



На протяжении всей работы студентов консультировали креативные продюсеры подразделения Content house агентства СберМаркетинг во главе с Гавриилом Гордеевым, а наставником от Московской школы кино стал куратор программы «Режиссура короткой формы», режиссёр Сергей Осипьян.

Гавриил Гордеев, директор по развитию нового бизнеса СберМаркетинга: «Для нас кейс с "Афишей" и Московской школой кино стал важной образовательной историей про передачу опыта и поддержку молодого поколения креативщиков. Со стороны СберМаркетинга, моя команда под управлением Дениса Верещагина фактически дала студентам реальную задачу от одного из наших клиентов. Спасибо компании "Афиша", что подключились не только как заказчики, но и как полноценные партнёры и кураторы. Нам было важно, что этот бриф поможет студентам применить свои теоретические знания на практике, познакомиться с работой креативных продюсеров и создать интересный контент, который станет частью маркетинга известного бренда».



© Пресс-служба

Сергей Осипьян, режиссёр, куратор программы «Режиссура короткой формы» МШК: «Эти ролики стали для наших студентов дипломными работами, итогом обучения в Московской школе кино. И я очень рад, что их первый шаг во “взрослой жизни“ будет связан с таким легендарным брендом, как “Афиша”. Спасибо Гавриилу Гордееву и команде СберМаркетинга, что поверили в наших ребят, ведь эта работа могла бы украсить портфолио даже опытного рекламного режиссера».



Ролики для «Афиши» снимали студенты программ «Режиссура короткой формы», «Художественная постановка», «Операторское искусство» и «Продюсирование». Они самостоятельно разработали идею, написали сценарий и спродюсировали съёмку. На данный момент все студенты защитили свои проекты и представили ролики «Афише», которые компания намерена использовать в маркетинговых коммуникациях бренда.