Создатель «Бумера» Петр Буслов начал съемки сериала «ОПГ»

Режиссер Петр Буслов, 20 лет назад создавший знаменитый "Бумер", приступил к съемкам нового проекта, посвященного криминальному миру. Название сериала - "ОПГ", но концепция совсем иная, это будет комедия про общественно полезную группировку.

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В главной роли сам Петр Буслов. Он играет бандита по прозвищу Воркута, который 25 лет провел в местах не столь отдаленных. И исправился. Правда, произошло это во многом против его воли - в колонии к Воркуте пришла совесть в образе человека. Она предельно понятно объяснила, что уснуть герой Буслова не сможет, пока не исправит все, что совершил в молодости. А до этого будет страдать от бессонницы.

После освобождения сильно невыспавшийся Воркута находит бывших подельников (Максим Лагашкин и Николай Шрайбер) и создает группировку, чтобы причинять добро.

В сериале также снимаются: Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Юрий Чурсин, Павел Деревянко, Татьяна Кравченко, Владимир Симонов, Алексей Макаров, Алексей Гришин, Александр Баширов, Елена Подкаминская, Анна Потебня, Ксения Теплова, Юрий Ицков, Мария Берсенева, Дмитрий Куличков, Иван Кокорин, Андрей Федорцов, Александр Семчев, Кирилл Нагиев, Марьяна Шульц, Ростислав Лаврентьев, Павел Ворожцов, Александра Булычева, Александр Федоров, Даниил Шперлинг, Вадим Мещеряков и Денис Мосолов.

"Это история о дружбе, о ребятах, которые повзрослели, но в душе остались мальчишками. Так вышло, что у них не было времени на детство, им приходилось рано взрослеть. Мой герой проходит путь становления и пытается исправить то, что можно исправить и попросить прощения за то, что исправить нельзя", - рассказал Петр Буслов.



Съемки сериала ведет онлайн-кинотеатр Okko в партнерстве с продюсерским центром Originals Production и кинокомпанией NORM PRODUCTION.

Проект рассчитан на один сезон, в нем будет девять часовых серий. Возрастное ограничение 18+.