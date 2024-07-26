В Алма-Ате открылся Международный фестиваль анимационных фильмов

Международный фестиваль анимационных фильмов (Almaty Animation Festival) во второй раз открылся в Алма-Ате, передает корреспондент ТАСС с места события.

© кадр из фильма

Среди 80 мультфильмов из 52 стран на фестивале, который продлится до 28 июля, будут представлены пять конкурсных работ российских студий. В жюри фестиваля работает представитель студии "Союзмультфильм" Анна Попова, которая проведет мастер-класс в ходе фестиваля.

По словам программного директора смотра Ивана Ардашова, большое значение уделят студенческим работам.

"Студенческие работы, работы начинающих авторов - это то, что двигает вперед анимацию", - сказал Ардашов на церемонии открытии фестиваля.



Он подчеркнул, что на фестивале будут показаны лучшие анимационные проекты из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран СНГ, а также из Германии, Канады, Нидерландов, США, Южной Кореи, Японии.

Фестиваль проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

В новость внесена правка (18:35 мск) - передается повторно в связи с исправлением фамилии в третьем абзаце, верно - Ардашов.