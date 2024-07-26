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Созданный для Арктики экостандарт киносъемок можно распространить на другие регионы РФ

Стандарт экологичных кино- и телесъемок "Зеленый экран", который разработали в Мурманской области, чтобы сократить углеродный след проектов, снятых в условиях Арктики и Крайнего Севера, можно в дальнейшем распространить и на другие регионы России. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова, отметив, что калькулятор углеродного следа универсален для использования.

Созданный для Арктики экостандарт киносъемок можно распространить на другие регионы
© РИА Новости
"Конечно, изначально экостандарт "Зеленый экран" разрабатывался для Арктики и Крайнего Севера с их хрупкой природой, но информация, которая в нем содержится, с высокой долей вероятности, окажется применимой и значимой для профессионалов в сфере киноиндустрии и в других регионах России. У нас получился универсальный метод для подсчета углеродного следа для кинопроектов, основанный на экокалькуляторе "Кладония", - сказала Солдатова

Она добавила, что разработанный с нуля экокалькулятор - это единственный в своем роде механизм оценки влияния киноиндустрии на природу. "Этот инструмент охватывает этапы производства от начала организации съемок до post-production. Этот ресурс был создан совместно и кинематографистами, и экологами, поэтому он учитывает особенности кинопроизводства и влияния их экологию территории, где действует киногруппа, - отметила Солдатова.

Этапы создания экранного произведения в целом стандартны для всех кинопроектов, поэтому калькулятором можно воспользоваться, рассчитывая след от кинодеятельности, в любом регионе страны.

"Мы назвали калькулятор "Кладония", так ученые называют лишайник ягель, который растет в тундре и является кормом для северных оленей. Мы гордимся тем, что именно Мурманская область стала лидером по внедрению экологического кинопроизводства в России", - заключила Солдатова.

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам поддержку, а также принят закон о кинорибейтах. В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Велга", "На выдохе", "Туман" и другие. Мурманская область стала первым регионом в России, где внедрили программу экологичных кино- и телесъемок "Зеленый экран", призванную сократить углеродный след проектов, снятых в условиях Арктики и Крайнего Севера.

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Светлана Солдатова