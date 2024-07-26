Созданный для Арктики экостандарт киносъемок можно распространить на другие регионы

Стандарт экологичных кино- и телесъемок "Зеленый экран", который разработали в Мурманской области, чтобы сократить углеродный след проектов, снятых в условиях Арктики и Крайнего Севера, можно в дальнейшем распространить и на другие регионы России. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова, отметив, что калькулятор углеродного следа универсален для использования.

"Конечно, изначально экостандарт "Зеленый экран" разрабатывался для Арктики и Крайнего Севера с их хрупкой природой, но информация, которая в нем содержится, с высокой долей вероятности, окажется применимой и значимой для профессионалов в сфере киноиндустрии и в других регионах России. У нас получился универсальный метод для подсчета углеродного следа для кинопроектов, основанный на экокалькуляторе "Кладония", - сказала Солдатова



Она добавила, что разработанный с нуля экокалькулятор - это единственный в своем роде механизм оценки влияния киноиндустрии на природу. "Этот инструмент охватывает этапы производства от начала организации съемок до post-production. Этот ресурс был создан совместно и кинематографистами, и экологами, поэтому он учитывает особенности кинопроизводства и влияния их экологию территории, где действует киногруппа, - отметила Солдатова.

Этапы создания экранного произведения в целом стандартны для всех кинопроектов, поэтому калькулятором можно воспользоваться, рассчитывая след от кинодеятельности, в любом регионе страны.

"Мы назвали калькулятор "Кладония", так ученые называют лишайник ягель, который растет в тундре и является кормом для северных оленей. Мы гордимся тем, что именно Мурманская область стала лидером по внедрению экологического кинопроизводства в России", - заключила Солдатова.



Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам поддержку, а также принят закон о кинорибейтах. В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Велга", "На выдохе", "Туман" и другие. Мурманская область стала первым регионом в России, где внедрили программу экологичных кино- и телесъемок "Зеленый экран", призванную сократить углеродный след проектов, снятых в условиях Арктики и Крайнего Севера.