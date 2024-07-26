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Фото: в Калининграде прошли съемки продолжения фильма "Нахимовцы"

В Калининграде завершились съемки сиквела фильма "Нахимовцы". Премьера состоится весной 2025 года.

В Калининграде прошли съемки продолжения фильма «Нахимовцы»
© Российская Газета

Новая картина получила название "Нахимовцы 2. Янтарный берег". События в фильме разворачиваются в Калининградском Нахимовском училище, куда после гибели отца приезжает 14-летний парень. Он сообщает всем, что является братом известных по первому фильму близнецов Логиновых, которые раскрыли банду "черных антикваров" и предотвратили кражу из музея Нахимовского училища. Обман вскоре вскрывается. Между тем в Калининградском заливе готовится диверсия…

Съемки проходили в Калининграде, в Балтийске и в других живописных точках Янтарного края.

В фильме снимались: Никита и Даниил Ходуновы, Анна Большова, Антон Батырев, Илья Малаков, Лада Чуровская, Катя Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов.

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