Продюсер провальной «Мадам Паутины» рассказал, выйдет ли сиквел ленты

Недавно продюсер провальной ленты «Мадам Паутина» Лоренцо ди Бонавентура пообщался с корреспондентом издания Phase Zero. В ходе разговора речь зашла о выходе потенциального сиквела ленты. По словам кинопродюсера, он сам не уверен, получит ли картина продолжение.

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В действительности я сам не знаю. Было невероятно душераздирающе видеть, что происходит с фильмом после его выхода в кинотеатрах.



«Мадам Паутина» рассказывает про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Героиня узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с могущественным врагом.

«Мадам Паутина» вышла 14 февраля и получила шквал негатива как от критиков, так и от зрителей. Лента еле собрала $ 100 млн при бюджете в $ 80 млн.