Сборы «Дэдпула и Росомахи» уже превысили $ 100 млн

В кинотеатрах по всему миру состоялась премьера долгожданной ленты «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. Картина уже успела заработать в прокате более $ 100 млн: $ 38,5 млн пришлось на заработок от предварительных показов в США, а $ 64,8 млн — на мировой прокат.

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Лента поставила рекордный показатель по заработку на предварительных показах фильмов с рейтингом R. Самую большую кассу в зарубежном прокате фильм сделал в Мексике ($ 6,6 млн), Великобритании ($ 6 млн) и во Франции ($ 3,6 млн).

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Дата выхода «Дэдпула 3» в России пока неизвестна.