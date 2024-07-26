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Лучшие российские детективные сериалы: топ-8

За последние годы в России вышло большое число качественных сериалов. Среди них есть и комедии, и мелодрамы, но отдельное место занимают детективные истории. Шоу, которые смотрятся на одном дыхании, позволяют зрителям проверить собственную интуицию и испытать максимально широкий спектр эмоций. «Лента.ру» делится подборкой лучших российских детективных сериалов последних лет и без спойлеров рассказывает об их сюжете. В этом топе собраны как страшные истории о маньяках, так и легкие комедийные детективы.

Лучшие российские детективные сериалы: топ-8
© Lenta.ru

Обратите внимание, что в большинстве сериалов из подборки демонстрируются сцены жестокости и насилия. Возрастное ограничение этих детективных шоу — 18+

Метод

  • Год выхода: 2015
  • Жанр: детектив, триллер, криминальная драма
  • Режиссер: Юрий Быков
  • Сколько серий: 32 (2 сезона)
  • Длительность одной серии: 45-55 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
  • Рейтинг IMDb: 7.3
  • В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Виталий Кищенко, Александр Петров, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников

Один из лучших российских детективов с Константином Хабенским в роли неуравновешенного следователя. В 2017 году права на трансляцию шоу Netflix.

Родион Меглин (Константин Хабенский) — непревзойденный мастер в поимке самых опасных маньяков. Поговаривают, что у него собственный метод, который позволяет безошибочно вычислять мотивы преступников и предугадывать их действия.

Стажером эксцентричного следователя становится юная Есения Стеклова (Паулина Андреева) — она мечтает отыскать того, кто лишил жизни ее мать. Поведение Меглина кажется девушке странным и даже пугающим: разве может психически здоровый человек так глубоко понимать маньяков? Вместе напарникам предстоит раскрыть не одно жестокое дело и выяснить личность опасного маньяка «Ты меня не поймаешь».

В 2025 году, спустя 10 лет после выхода первой серии шоу, зрители увидят третий сезон «Метода».

Казанова

  • Год выхода: 2020
  • Жанр: детектив
  • Режиссер: Кирилл Белевич
  • Сколько серий: 8
  • Длительность одной серии: 45 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
  • Рейтинг IMDb: 7.1
  • В главных ролях: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица

1978 год, Москва вовсю готовится принять Олимпиаду. В милицию начинают поступать обращения от состоятельных женщин, которых обокрал загадочный незнакомец по прозвищу Казанова (Антон Хабаров). Преступник умен, хитер и крайне обаятелен. Мужчина использует свое очарование, чтобы втираться в доверие к жертвам и похищать их ценности.

После того как из-за действий Казановы чуть не лишает себя жизни влиятельная чиновница, поиск афериста поручают лучшим следователям. За дело берутся опытный капитан Сергей Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова).

Казанова колесит по Советскому Союзу и продолжает обманывать наивных женщин, но вскоре понимает, что его поисками занимается московская милиция. Мошенник намеревается перехитрить их, так же как и других своих жертв, но на этот раз его план дает сбой.

Вампиры средней полосы

  • Год выхода: 2021
  • Жанр: фэнтези, комедия, детектив
  • Режиссеры: Антон Маслов и Дмитрий Грибанов
  • Сколько серий: 16 (2 сезона) + новогодний спецэпизод
  • Длительность одной серии: ~1 час
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3
  • Рейтинг IMDb: 7.5
  • В главных ролях: Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев

«Вампиры средней полосы» — это не только обаятельная комедия, но и один из самых популярных детективных сериалов России, по данным «Кинопоиска».

В Смоленске уже долгие годы живет настоящая вампирская семья. Правда, эти существа не похожи на ужасных монстров: они ходят на обычную работу, пьют донорскую кровь из пакетов и не нападают на людей.

В начале сериала древний вампир Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов) по ошибке обращает подростка Женю (Глеб Калюжный). Новоиспеченный кровопийца знакомится со своей «приемной семьей» — высокомерной графиней Ольгой (Ольга Медынич), обаятельным врачом Жаном (Артем Ткаченко) и сотрудницей полиции Анной (Екатерина Кузнецова).

Вместе героям предстоит раскрыть запутанное дело — отыскать преступника, который нападает на молодых людей и выпивает их кровь. Только так им удастся снять подозрение с семьи деда Славы и сохранить договор, который мирные вампиры когда-то заключили с людьми.

Хрустальный

  • Год выхода: 2021
  • Жанр: детектив, триллер, криминальная драма
  • Режиссер: Душан Глигоров
  • Сколько серий: 10
  • Длительность одной серии: 50 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
  • Рейтинг IMDb: 7.8
  • В главных ролях: Антон Васильев, Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова

Сергей Смирнов (Антон Васильев) — талантливый московский следователь, который специализируется на поимке опасных маньяков. Чтобы отыскать опасного преступника, Смирнов возвращается в родной город Хрустальный, где маньяк открыл настоящую охоту на детей.

Смирнов не был дома около 20 лет и всячески пытался забыть об ужасах, которые произошли с ним здесь. Однако новое дело не оставляет другого выбора — следователю придется с головой окунуться в прошлое и вспомнить о травмах, которые он попытался оставить позади.

В поисках преступника главному герою будет помогать его старший брат Геннадий (Николай Шрайбер) — он остался в Хрустальном, пошел работать в полицию и даже успел выстроить подозрительно тесные связи с местной администрацией. Чтобы отыскать жестокого маньяка, братьям придется забыть обиды и работать вместе — сейчас от них зависят жизни детей всего города.

Русалки

  • Год выхода: 2022
  • Жанр: детектив, фэнтези
  • Режиссер: Александр Кириенко
  • Сколько серий: 16
  • Длительность одной серии: 55 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
  • Рейтинг IMDb: 6.3
  • В главных ролях: Иева Андреевайте, Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз

Мистическая история о событиях, которые произошли в небольшом приморском городе.

Размеренную жизнь небольшого южного города сотрясает страшная находка — тела обнаженной девушки и двух рыбаков. Третий рыбак чудом остается в живых, однако не может объяснить, что с ним произошло: он не умеет разговаривать и страшно напуган.

Труп девушки удается опознать — это Майя, которая без вести пропала 14 лет назад. Сестра-близнец Майи следователь Рита Тихонова (Иева Андреевайте) решает начать собственное расследование, чтобы выяснить, что произошло.

Дело становится все страннее, и постепенно Рита осознает, что ее близкие долгое время скрывали от нее правду. Напряжение возрастает, когда без вести пропадает дочь Тихоновой (Марта Тимофеева-Кесслер) — перед исчезновением девочка утверждала, что море звало ее к себе.

Тайна пропавшей деревни

  • Год выхода: 2023
  • Жанр: комедия, детектив
  • Режиссер: Андрей Шавкеро
  • Сколько серий: 8
  • Длительность одной серии: 25 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9
  • Рейтинг IMDb: 6.3
  • В главных ролях: Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Сергей Муравьев

Необычный и очень смешной детектив о «прелестях» деревенской жизни.

Столичная журналистка и блогер Татьяна Блок (Мария Горбань) приезжает в деревню Нижние Броды, чтобы провести собственное расследование. Кажется, она нашла настоящую сенсацию: из небольшой деревни Верхние Броды, которая находится на другой стороне реки, загадочным образом исчезли все жители. Пропали только люди — их ценные вещи и домашние животные остались на месте.

Татьяна готова провести расследование, чтобы доказать, что на ее журналистской карьере рано ставить крест. Помогать в этом ей будет Алексей Кудря (Филипп Ершов) — житель Нижних Бродов, который работает учителем труда в местной школе. Чтобы докопаться до правды, москвичке придется не только понять, как устроен деревенский быт, но и стать его частью.

Фишер

  • Год выхода: 2023
  • Жанр: детектив, криминальная драма, триллер
  • Режиссеры: Сергей Тарамаев и Любовь Львова
  • Сколько серий: 8
  • Длительность одной серии: 55 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9
  • Рейтинг IMDb: 6.8
  • В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко

Мрачный и крайне реалистичный сериал, в основу которого легла реальная история.

Действие разворачивается в 1986 году. На правительственных дачах возле Рублевского шоссе орудует маньяк — загадочный преступник безжалостно лишает жизни подростков. За дело берется педантичный следователь прокуратуры Валерий Козырев (Александр Яценко) и его новый напарник, дерзкий выходец из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский). Вести расследование помогает и Наталья Добровольская (Александра Бортич) — юная следователь, к которой коллеги поначалу относятся скептически.

Для опознания преступника сотрудникам милиции необходим единственный свидетель — маленький Игорь Мальцев (Станислав Соломатин). Однако родители мальчика не хотят, чтобы их сын сотрудничал со следствием.

В 2024 году «Фишер» получил премию «Золотой орел» как лучший сериал, созданный для онлайн-платформы.

Внутри убийцы

  • Год выхода: 2024
  • Жанр: детектив, триллер
  • Режиссер: Владимир Мирзоев
  • Сколько серий: 5
  • Длительность одной серии: 52 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4
  • Рейтинг IMDb: 6.1
  • В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров

Российская адаптация американского романа-бестселлера. Мрачный Санкт-Петербург, опасный маньяк и атмосфера тотальной безысходности.

В центре истории — психолог-профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова). Гениальная девушка способна не только понять мотивы преступника, но и попытаться предугадать, что он будет делать дальше. А вот с коллегами у Волгиной не ладится — все дело в ее замкнутости и сложном характере.

Когда на улицах Петербурга появляется опасный маньяк-душитель, расследование поручают профайлеру и ее новому напарнику — сотруднику Следственного комитета Тимофею Волоху (Тихон Жизневский). Преступник не просто лишает жизни юных девушек: он бальзамирует их тела и выставляет на улице в качестве экспонатов. Волгина, кажется, уже встречалась с этим маньяком — 20 лет назад он нападал на жителей ее родного Троицка.

«Внутри убийцы» — шоу на стыке детектива и психологического триллера, в котором эмоциональная составляющая зачастую выходит на первый план.

Российские детективные сериалы: что еще посмотреть

  • Калимба (2024) — психиатр собирает в одном помещении опасных преступников и их жертв. Все герои становятся участниками пугающего психологического эксперимента, цель которого не до конца понимают.
  • Райцентр (2023) — встреча по случаю 20-летия выпуска омрачается страшным открытием. На дне озера находят старинный автомобиль, в котором, кажется, спрятан кусок метеорита. Бывшие одноклассники начинают расследование.
  • Перевал Дятлова (2020) — в 1959 году группа туристов бесследно исчезла во время похода по Уральским горам. Расследованием дела занимается опытный сотрудник КГБ.
  • Кошка (2023) — следователь Оксана Кошкина по прозвищу Кошка возвращается на службу, чтобы раскрыть дело о массовом похищении детей.
  • Ростов (2019) — бывший вор возвращается в Ростов, чтобы навести порядок в городе. Только человек, который знает криминальный мир изнутри, способен остановить преступников.

Фильмы и сериалы
Антон Маслов
Душан Глигоров
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Алексей Кудря
Екатерина Олькина
Тихон Жизневский
Глеб Калюжный
Ольга Ергина
Сергей Угрюмов
Анастасия Евграфова
Дмитрий Грибанов
Дарья Екамасова
Сергей Тарамаев
Николай Шрайбер
Сергей Шмаков
Антон Хабаров
Игорь Мальцев
Артем Ткаченко
Александр Кириенко
Сергей Муравьев
Мария Горбань
Антон Васильев
Виталий Кищенко
Екатерина Кузнецова
Катерина Шпица
Дмитрий Чеботарев
Филипп Ершов
Ольга Медынич
Владимир Мирзоев
Юрий Быков
Юрий Стоянов
Дарья Мороз
Александра Бортич
Тимофей Трибунцев
Иван Янковский
Сергей Шакуров
Светлана Ходченкова
Петр Федоров
Александр Яценко
Юрий Колокольников
Сергей Смирнов
Паулина Андреева
Константин Хабенский
Следственный комитет
Netflix
КГБ СССР
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