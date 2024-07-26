Лучшие российские детективные сериалы: топ-8

За последние годы в России вышло большое число качественных сериалов. Среди них есть и комедии, и мелодрамы, но отдельное место занимают детективные истории. Шоу, которые смотрятся на одном дыхании, позволяют зрителям проверить собственную интуицию и испытать максимально широкий спектр эмоций. «Лента.ру» делится подборкой лучших российских детективных сериалов последних лет и без спойлеров рассказывает об их сюжете. В этом топе собраны как страшные истории о маньяках, так и легкие комедийные детективы.
Обратите внимание, что в большинстве сериалов из подборки демонстрируются сцены жестокости и насилия. Возрастное ограничение этих детективных шоу — 18+
Метод
- Год выхода: 2015
- Жанр: детектив, триллер, криминальная драма
- Режиссер: Юрий Быков
- Сколько серий: 32 (2 сезона)
- Длительность одной серии: 45-55 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
- Рейтинг IMDb: 7.3
- В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Виталий Кищенко, Александр Петров, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников
Один из лучших российских детективов с Константином Хабенским в роли неуравновешенного следователя. В 2017 году права на трансляцию шоу Netflix.
Родион Меглин (Константин Хабенский) — непревзойденный мастер в поимке самых опасных маньяков. Поговаривают, что у него собственный метод, который позволяет безошибочно вычислять мотивы преступников и предугадывать их действия.
Стажером эксцентричного следователя становится юная Есения Стеклова (Паулина Андреева) — она мечтает отыскать того, кто лишил жизни ее мать. Поведение Меглина кажется девушке странным и даже пугающим: разве может психически здоровый человек так глубоко понимать маньяков? Вместе напарникам предстоит раскрыть не одно жестокое дело и выяснить личность опасного маньяка «Ты меня не поймаешь».
В 2025 году, спустя 10 лет после выхода первой серии шоу, зрители увидят третий сезон «Метода».
Казанова
- Год выхода: 2020
- Жанр: детектив
- Режиссер: Кирилл Белевич
- Сколько серий: 8
- Длительность одной серии: 45 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2
- Рейтинг IMDb: 7.1
- В главных ролях: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица
1978 год, Москва вовсю готовится принять Олимпиаду. В милицию начинают поступать обращения от состоятельных женщин, которых обокрал загадочный незнакомец по прозвищу Казанова (Антон Хабаров). Преступник умен, хитер и крайне обаятелен. Мужчина использует свое очарование, чтобы втираться в доверие к жертвам и похищать их ценности.
После того как из-за действий Казановы чуть не лишает себя жизни влиятельная чиновница, поиск афериста поручают лучшим следователям. За дело берутся опытный капитан Сергей Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова).
Казанова колесит по Советскому Союзу и продолжает обманывать наивных женщин, но вскоре понимает, что его поисками занимается московская милиция. Мошенник намеревается перехитрить их, так же как и других своих жертв, но на этот раз его план дает сбой.
Вампиры средней полосы
- Год выхода: 2021
- Жанр: фэнтези, комедия, детектив
- Режиссеры: Антон Маслов и Дмитрий Грибанов
- Сколько серий: 16 (2 сезона) + новогодний спецэпизод
- Длительность одной серии: ~1 час
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3
- Рейтинг IMDb: 7.5
- В главных ролях: Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев
«Вампиры средней полосы» — это не только обаятельная комедия, но и один из самых популярных детективных сериалов России, по данным «Кинопоиска».
В Смоленске уже долгие годы живет настоящая вампирская семья. Правда, эти существа не похожи на ужасных монстров: они ходят на обычную работу, пьют донорскую кровь из пакетов и не нападают на людей.
В начале сериала древний вампир Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов) по ошибке обращает подростка Женю (Глеб Калюжный). Новоиспеченный кровопийца знакомится со своей «приемной семьей» — высокомерной графиней Ольгой (Ольга Медынич), обаятельным врачом Жаном (Артем Ткаченко) и сотрудницей полиции Анной (Екатерина Кузнецова).
Вместе героям предстоит раскрыть запутанное дело — отыскать преступника, который нападает на молодых людей и выпивает их кровь. Только так им удастся снять подозрение с семьи деда Славы и сохранить договор, который мирные вампиры когда-то заключили с людьми.
Хрустальный
- Год выхода: 2021
- Жанр: детектив, триллер, криминальная драма
- Режиссер: Душан Глигоров
- Сколько серий: 10
- Длительность одной серии: 50 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
- Рейтинг IMDb: 7.8
- В главных ролях: Антон Васильев, Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова
Сергей Смирнов (Антон Васильев) — талантливый московский следователь, который специализируется на поимке опасных маньяков. Чтобы отыскать опасного преступника, Смирнов возвращается в родной город Хрустальный, где маньяк открыл настоящую охоту на детей.
Смирнов не был дома около 20 лет и всячески пытался забыть об ужасах, которые произошли с ним здесь. Однако новое дело не оставляет другого выбора — следователю придется с головой окунуться в прошлое и вспомнить о травмах, которые он попытался оставить позади.
В поисках преступника главному герою будет помогать его старший брат Геннадий (Николай Шрайбер) — он остался в Хрустальном, пошел работать в полицию и даже успел выстроить подозрительно тесные связи с местной администрацией. Чтобы отыскать жестокого маньяка, братьям придется забыть обиды и работать вместе — сейчас от них зависят жизни детей всего города.
Русалки
- Год выхода: 2022
- Жанр: детектив, фэнтези
- Режиссер: Александр Кириенко
- Сколько серий: 16
- Длительность одной серии: 55 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
- Рейтинг IMDb: 6.3
- В главных ролях: Иева Андреевайте, Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз
Мистическая история о событиях, которые произошли в небольшом приморском городе.
Размеренную жизнь небольшого южного города сотрясает страшная находка — тела обнаженной девушки и двух рыбаков. Третий рыбак чудом остается в живых, однако не может объяснить, что с ним произошло: он не умеет разговаривать и страшно напуган.
Труп девушки удается опознать — это Майя, которая без вести пропала 14 лет назад. Сестра-близнец Майи следователь Рита Тихонова (Иева Андреевайте) решает начать собственное расследование, чтобы выяснить, что произошло.
Дело становится все страннее, и постепенно Рита осознает, что ее близкие долгое время скрывали от нее правду. Напряжение возрастает, когда без вести пропадает дочь Тихоновой (Марта Тимофеева-Кесслер) — перед исчезновением девочка утверждала, что море звало ее к себе.
Тайна пропавшей деревни
- Год выхода: 2023
- Жанр: комедия, детектив
- Режиссер: Андрей Шавкеро
- Сколько серий: 8
- Длительность одной серии: 25 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9
- Рейтинг IMDb: 6.3
- В главных ролях: Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Сергей Муравьев
Необычный и очень смешной детектив о «прелестях» деревенской жизни.
Столичная журналистка и блогер Татьяна Блок (Мария Горбань) приезжает в деревню Нижние Броды, чтобы провести собственное расследование. Кажется, она нашла настоящую сенсацию: из небольшой деревни Верхние Броды, которая находится на другой стороне реки, загадочным образом исчезли все жители. Пропали только люди — их ценные вещи и домашние животные остались на месте.
Татьяна готова провести расследование, чтобы доказать, что на ее журналистской карьере рано ставить крест. Помогать в этом ей будет Алексей Кудря (Филипп Ершов) — житель Нижних Бродов, который работает учителем труда в местной школе. Чтобы докопаться до правды, москвичке придется не только понять, как устроен деревенский быт, но и стать его частью.
Фишер
- Год выхода: 2023
- Жанр: детектив, криминальная драма, триллер
- Режиссеры: Сергей Тарамаев и Любовь Львова
- Сколько серий: 8
- Длительность одной серии: 55 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9
- Рейтинг IMDb: 6.8
- В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко
Мрачный и крайне реалистичный сериал, в основу которого легла реальная история.
Действие разворачивается в 1986 году. На правительственных дачах возле Рублевского шоссе орудует маньяк — загадочный преступник безжалостно лишает жизни подростков. За дело берется педантичный следователь прокуратуры Валерий Козырев (Александр Яценко) и его новый напарник, дерзкий выходец из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский). Вести расследование помогает и Наталья Добровольская (Александра Бортич) — юная следователь, к которой коллеги поначалу относятся скептически.
Для опознания преступника сотрудникам милиции необходим единственный свидетель — маленький Игорь Мальцев (Станислав Соломатин). Однако родители мальчика не хотят, чтобы их сын сотрудничал со следствием.
В 2024 году «Фишер» получил премию «Золотой орел» как лучший сериал, созданный для онлайн-платформы.
Внутри убийцы
- Год выхода: 2024
- Жанр: детектив, триллер
- Режиссер: Владимир Мирзоев
- Сколько серий: 5
- Длительность одной серии: 52 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4
- Рейтинг IMDb: 6.1
- В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров
Российская адаптация американского романа-бестселлера. Мрачный Санкт-Петербург, опасный маньяк и атмосфера тотальной безысходности.
В центре истории — психолог-профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова). Гениальная девушка способна не только понять мотивы преступника, но и попытаться предугадать, что он будет делать дальше. А вот с коллегами у Волгиной не ладится — все дело в ее замкнутости и сложном характере.
Когда на улицах Петербурга появляется опасный маньяк-душитель, расследование поручают профайлеру и ее новому напарнику — сотруднику Следственного комитета Тимофею Волоху (Тихон Жизневский). Преступник не просто лишает жизни юных девушек: он бальзамирует их тела и выставляет на улице в качестве экспонатов. Волгина, кажется, уже встречалась с этим маньяком — 20 лет назад он нападал на жителей ее родного Троицка.
«Внутри убийцы» — шоу на стыке детектива и психологического триллера, в котором эмоциональная составляющая зачастую выходит на первый план.
Российские детективные сериалы: что еще посмотреть
- Калимба (2024) — психиатр собирает в одном помещении опасных преступников и их жертв. Все герои становятся участниками пугающего психологического эксперимента, цель которого не до конца понимают.
- Райцентр (2023) — встреча по случаю 20-летия выпуска омрачается страшным открытием. На дне озера находят старинный автомобиль, в котором, кажется, спрятан кусок метеорита. Бывшие одноклассники начинают расследование.
- Перевал Дятлова (2020) — в 1959 году группа туристов бесследно исчезла во время похода по Уральским горам. Расследованием дела занимается опытный сотрудник КГБ.
- Кошка (2023) — следователь Оксана Кошкина по прозвищу Кошка возвращается на службу, чтобы раскрыть дело о массовом похищении детей.
- Ростов (2019) — бывший вор возвращается в Ростов, чтобы навести порядок в городе. Только человек, который знает криминальный мир изнутри, способен остановить преступников.