Лучшие российские детективные сериалы: топ-8

За последние годы в России вышло большое число качественных сериалов. Среди них есть и комедии, и мелодрамы, но отдельное место занимают детективные истории. Шоу, которые смотрятся на одном дыхании, позволяют зрителям проверить собственную интуицию и испытать максимально широкий спектр эмоций. «Лента.ру» делится подборкой лучших российских детективных сериалов последних лет и без спойлеров рассказывает об их сюжете. В этом топе собраны как страшные истории о маньяках, так и легкие комедийные детективы.

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Обратите внимание, что в большинстве сериалов из подборки демонстрируются сцены жестокости и насилия. Возрастное ограничение этих детективных шоу — 18+

Метод

Год выхода: 2015

Жанр: детектив, триллер, криминальная драма

Режиссер: Юрий Быков

Сколько серий: 32 (2 сезона)

Длительность одной серии: 45-55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 7.3

В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Виталий Кищенко, Александр Петров, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников

Один из лучших российских детективов с Константином Хабенским в роли неуравновешенного следователя. В 2017 году права на трансляцию шоу Netflix.

Родион Меглин (Константин Хабенский) — непревзойденный мастер в поимке самых опасных маньяков. Поговаривают, что у него собственный метод, который позволяет безошибочно вычислять мотивы преступников и предугадывать их действия.

Стажером эксцентричного следователя становится юная Есения Стеклова (Паулина Андреева) — она мечтает отыскать того, кто лишил жизни ее мать. Поведение Меглина кажется девушке странным и даже пугающим: разве может психически здоровый человек так глубоко понимать маньяков? Вместе напарникам предстоит раскрыть не одно жестокое дело и выяснить личность опасного маньяка «Ты меня не поймаешь».

В 2025 году, спустя 10 лет после выхода первой серии шоу, зрители увидят третий сезон «Метода».

Казанова

Год выхода: 2020

Жанр: детектив

Режиссер: Кирилл Белевич

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 7.1

В главных ролях: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица

1978 год, Москва вовсю готовится принять Олимпиаду. В милицию начинают поступать обращения от состоятельных женщин, которых обокрал загадочный незнакомец по прозвищу Казанова (Антон Хабаров). Преступник умен, хитер и крайне обаятелен. Мужчина использует свое очарование, чтобы втираться в доверие к жертвам и похищать их ценности.

После того как из-за действий Казановы чуть не лишает себя жизни влиятельная чиновница, поиск афериста поручают лучшим следователям. За дело берутся опытный капитан Сергей Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова).

Казанова колесит по Советскому Союзу и продолжает обманывать наивных женщин, но вскоре понимает, что его поисками занимается московская милиция. Мошенник намеревается перехитрить их, так же как и других своих жертв, но на этот раз его план дает сбой.

Вампиры средней полосы

Год выхода: 2021

Жанр: фэнтези, комедия, детектив

Режиссеры: Антон Маслов и Дмитрий Грибанов

Сколько серий: 16 (2 сезона) + новогодний спецэпизод

Длительность одной серии: ~1 час

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев

«Вампиры средней полосы» — это не только обаятельная комедия, но и один из самых популярных детективных сериалов России, по данным «Кинопоиска».

В Смоленске уже долгие годы живет настоящая вампирская семья. Правда, эти существа не похожи на ужасных монстров: они ходят на обычную работу, пьют донорскую кровь из пакетов и не нападают на людей.

В начале сериала древний вампир Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов) по ошибке обращает подростка Женю (Глеб Калюжный). Новоиспеченный кровопийца знакомится со своей «приемной семьей» — высокомерной графиней Ольгой (Ольга Медынич), обаятельным врачом Жаном (Артем Ткаченко) и сотрудницей полиции Анной (Екатерина Кузнецова).

Вместе героям предстоит раскрыть запутанное дело — отыскать преступника, который нападает на молодых людей и выпивает их кровь. Только так им удастся снять подозрение с семьи деда Славы и сохранить договор, который мирные вампиры когда-то заключили с людьми.

Хрустальный

Год выхода: 2021

Жанр: детектив, триллер, криминальная драма

Режиссер: Душан Глигоров

Сколько серий: 10

Длительность одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Антон Васильев, Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова

Сергей Смирнов (Антон Васильев) — талантливый московский следователь, который специализируется на поимке опасных маньяков. Чтобы отыскать опасного преступника, Смирнов возвращается в родной город Хрустальный, где маньяк открыл настоящую охоту на детей.

Смирнов не был дома около 20 лет и всячески пытался забыть об ужасах, которые произошли с ним здесь. Однако новое дело не оставляет другого выбора — следователю придется с головой окунуться в прошлое и вспомнить о травмах, которые он попытался оставить позади.

В поисках преступника главному герою будет помогать его старший брат Геннадий (Николай Шрайбер) — он остался в Хрустальном, пошел работать в полицию и даже успел выстроить подозрительно тесные связи с местной администрацией. Чтобы отыскать жестокого маньяка, братьям придется забыть обиды и работать вместе — сейчас от них зависят жизни детей всего города.

Русалки

Год выхода: 2022

Жанр: детектив, фэнтези

Режиссер: Александр Кириенко

Сколько серий: 16

Длительность одной серии: 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.3

В главных ролях: Иева Андреевайте, Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз

Мистическая история о событиях, которые произошли в небольшом приморском городе.

Размеренную жизнь небольшого южного города сотрясает страшная находка — тела обнаженной девушки и двух рыбаков. Третий рыбак чудом остается в живых, однако не может объяснить, что с ним произошло: он не умеет разговаривать и страшно напуган.

Труп девушки удается опознать — это Майя, которая без вести пропала 14 лет назад. Сестра-близнец Майи следователь Рита Тихонова (Иева Андреевайте) решает начать собственное расследование, чтобы выяснить, что произошло.

Дело становится все страннее, и постепенно Рита осознает, что ее близкие долгое время скрывали от нее правду. Напряжение возрастает, когда без вести пропадает дочь Тихоновой (Марта Тимофеева-Кесслер) — перед исчезновением девочка утверждала, что море звало ее к себе.

Тайна пропавшей деревни

Год выхода: 2023

Жанр: комедия, детектив

Режиссер: Андрей Шавкеро

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 6.3

В главных ролях: Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Сергей Муравьев

Необычный и очень смешной детектив о «прелестях» деревенской жизни.

Столичная журналистка и блогер Татьяна Блок (Мария Горбань) приезжает в деревню Нижние Броды, чтобы провести собственное расследование. Кажется, она нашла настоящую сенсацию: из небольшой деревни Верхние Броды, которая находится на другой стороне реки, загадочным образом исчезли все жители. Пропали только люди — их ценные вещи и домашние животные остались на месте.

Татьяна готова провести расследование, чтобы доказать, что на ее журналистской карьере рано ставить крест. Помогать в этом ей будет Алексей Кудря (Филипп Ершов) — житель Нижних Бродов, который работает учителем труда в местной школе. Чтобы докопаться до правды, москвичке придется не только понять, как устроен деревенский быт, но и стать его частью.

Фишер

Год выхода: 2023

Жанр: детектив, криминальная драма, триллер

Режиссеры: Сергей Тарамаев и Любовь Львова

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 6.8

В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко

Мрачный и крайне реалистичный сериал, в основу которого легла реальная история.

Действие разворачивается в 1986 году. На правительственных дачах возле Рублевского шоссе орудует маньяк — загадочный преступник безжалостно лишает жизни подростков. За дело берется педантичный следователь прокуратуры Валерий Козырев (Александр Яценко) и его новый напарник, дерзкий выходец из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский). Вести расследование помогает и Наталья Добровольская (Александра Бортич) — юная следователь, к которой коллеги поначалу относятся скептически.

Для опознания преступника сотрудникам милиции необходим единственный свидетель — маленький Игорь Мальцев (Станислав Соломатин). Однако родители мальчика не хотят, чтобы их сын сотрудничал со следствием.

В 2024 году «Фишер» получил премию «Золотой орел» как лучший сериал, созданный для онлайн-платформы.

Внутри убийцы

Год выхода: 2024

Жанр: детектив, триллер

Режиссер: Владимир Мирзоев

Сколько серий: 5

Длительность одной серии: 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 6.1

В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров

Российская адаптация американского романа-бестселлера. Мрачный Санкт-Петербург, опасный маньяк и атмосфера тотальной безысходности.

В центре истории — психолог-профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова). Гениальная девушка способна не только понять мотивы преступника, но и попытаться предугадать, что он будет делать дальше. А вот с коллегами у Волгиной не ладится — все дело в ее замкнутости и сложном характере.

Когда на улицах Петербурга появляется опасный маньяк-душитель, расследование поручают профайлеру и ее новому напарнику — сотруднику Следственного комитета Тимофею Волоху (Тихон Жизневский). Преступник не просто лишает жизни юных девушек: он бальзамирует их тела и выставляет на улице в качестве экспонатов. Волгина, кажется, уже встречалась с этим маньяком — 20 лет назад он нападал на жителей ее родного Троицка.

«Внутри убийцы» — шоу на стыке детектива и психологического триллера, в котором эмоциональная составляющая зачастую выходит на первый план.

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