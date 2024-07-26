Amazon выпустит приквел «Пацанов» про Солдатика и Грозу в Нью-Йорке 1950-х

Онлайн-кинотеатр Amazon готовит очередное расширение вселенной «Пацанов». Стриминговый сервис начал производство нового сериала под названием Vought Rising («Восхождение Vought»), а его шоураннером выступит продюсер оригинального произведения Пол Греллонг.

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Сюжет проекта развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажет о двух известных для фанатов шоу персонажах: Солдатике в исполнении Дженсена Эклса и Грозы в исполнении Аи Кэш. Произведение во многом будет посвящено становлению компании Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету «Пацанов».

Сколько сезонов получит «Восхождение Vought» и когда выйдет первый сезон, неизвестно. Судя по всему, релиз состоится уже после выхода финального сезона «Пацанов» в 2026 году.