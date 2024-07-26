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Вышел новый трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» — старт 29 августа

Amazon представила дебютный трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Продолжение новой истории по вселенной культового писателя Джона Толкина начнёт выходить 29 августа. Во втором сезоне будет восемь серий, финал состоится 17 октября.

Вышел новый трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

События продолжения развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье. В продолжении основной актёрский состав пополнят трое звёздных артистов: Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).

Таким образом, второй сезон «Колец власти» выйдет уже после своего ближайшего конкурента — второго сезона «Дома дракона» от HBO. Оно завершится 5 августа.

Фильмы и сериалы
Рим
Игра престолов
Таня Муди
Рори Киннер
Amazon