Болельщики в Бельгии приняли участие в съемках фильма о Формуле-1

Зрители, присутствующие на автодроме «Спа-Франкоршам» Гран-при Бельгии, приняли участие в съёмках фильма о Формуле-1. Картина выйдет в международный прокат 25 июня 2025 года. Премьера ленты в Северной Америке начнётся двумя днями позже – 27 июня.

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Известный журналист Адам Купер на своей странице опубликовал пост с баннером, приглашающий болельщиков поучаствовать в съёмке ключевой сцены, в которой участвует один из вымышленных болидов. Зрители использовали флаги команды и изображения героя, которого играет популярный актёр Брэд Питт.

Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 июля. Во второй свободной практике лучший результат показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри. Третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».