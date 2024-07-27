Чем пугает зрителя сиквел культового фильма «Смерч»

В российский параллельный прокат вышел «Смерч 2» — сиквел культового фильма-катастрофы из девяностых, рассказывающий об отчаянных преследователях торнадо. «Лента.ру» вспоминает неповторимый оригинал с Хелен Хант и Биллом Пэкстоном и рассказывает о том, каким получилось продолжение, где главные роли сыграли Эдгар Дэйзи-Джонс и Гленн Пауэлл.

© Кадр из фильма «Смерч 2»

Пять лет назад в жизни начинающего метеоролога Кейт (Дэйзи Эдгар-Джонс) произошла трагедия. Вместе с бойфрендом и четырьмя друзьями она пыталась распылить внутри смерча абсорбент, похожий на наполнение для подгузника, чтобы усмирить стихию. Эксперимент не удался, трое товарищей (включая бойфренда) погибли, так что теперь Кейт живет в Нью-Йорке и работает по специальности в местном гидрометцентре, забыв о полевых исследованиях. Однажды к ней на работу приезжает еще один выживший в той затее Хави (Энтони Рамос), который с трудом уговаривает подругу на неделю отправиться в Оклахому, чтобы понаблюдать за смерчами при помощи новейших военных разработок.

Дата выхода: 25 июля

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 2 минуты

Режиссер: Ли Айзек Чун

В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Глен Пауэлл, Энтони Рамос, Дэвид Коренсвет

Прибыв на место, Кейт знакомится с бизнес-партнером Хави Скоттом (Дэвид Коренсвет), а вскоре обнаруживаются и конкуренты в лице видеоблогеров. Возглавляет шальную команду ковбой Тайлер (Глен Пауэлл) по прозвищу Объезчик смерчей. Между Кейт и Тайлером разворачивается настоящее соперничество, которое, разумеется, быстро дает начало прекрасной дружбе (но не больше) на фоне бушующей стихии. Вскоре Дейзи вспоминает и о памперсе для торнадо, а Тайлер предлагает усовершенствовать конструкцию и готов принять участие в ее испытаниях.

Первый «Смерч» был поставлен на волне успеха «Парка юрского периода» — фильма, который перевернул представление о цифровых спецэффектах. Для закрепления успеха Стивен Спилберг воспользовался услугами написавшего «Парк» (и роман, и сценарий) Майкла Крайтона, который взял в соавторы свою жену, актрису Энн-Мари Мартин. Постановочные обязанности были делегированы Яну де Бонту — заслуженному оператору, настоящему мастеру экшна, который двумя годами ранее (в 1994-м) дебютировал в режиссуре «Скорости» с Киану Ривзом. В результате на свет появился удалой и по-настоящему знаковый фильм-катастрофа конца ХХ века. Сцену с подхваченной вихрем коровой (будто бы прилетевшей с обложки альбома Pink Floyd Atomic Heart Mother) и эпизод, в котором торнадо постепенно разносит уличный кинотеатр, где показывают «Сияние» Стэнли Кубрика, забыть невозможно. Картина собрала в прокате почти полмиллиарда долларов (при бюджете в 92 миллиона долларов), но в те годы традиция немедленно развивать успех франшизой была не так сильна, как сегодня. В итоге «Смерч» получил две номинации на «Оскар», «Золотую малину» за худший блокбастер, собравший больше 100 миллионов долларов в прокате, и культовый статус.

По иронии судьбы, фильм сразу стал объектом городской легенды: через две недели после начала проката, 24 мая 1996-го, в Онтарио смерч разрушил драйв-ин (уличный автокинотеатр) во время сеанса.

Сейчас считается, что там показывали именно фильм де Бонта. Кроме того, в 2017-м, когда скончался исполнитель главной роли Билл Пэкстон, многие охотники за штормами выразили благодарность актеру, вдохновившему их на авантюрную жизнь.

Другая звезда «Смерча» Хелен Хант в 2020 году стала автором одного из первых вариантов сценария сиквела — она хотела вернуться к роли доктора Джо Хардинг и стать режиссером фильма. Однако студия отклонила порыв Хелен. Не в последнюю очередь из-за того, что по сюжету Джо должна была погибнуть, а такие драматичные ходы не вяжутся с массовым подростковым рейтингом PG-13.

По всей вероятности, идея возродить «Смерч» вновь связана с динозаврами и возникла после завершения очередного витка «Мира юрского периода». Технологии шагнули вперед, затюканный мировыми кризисами зритель (по мысли продюсеров) хочет сбежать от реальности, так что фильм-катастрофа — достойная и даже по-своему свежая альтернатива кинокомиксам. Первым претендентом на пост режиссера и сценариста стал Джозеф Косински, и это совершенно понятный выбор, учитывая очень удачный (в творческом отношении) опыт фильма про лесные пожары «Дело храбрых». Однако в процессе подготовки к съемкам Косински выбыл из проекта и отправился заниматься «Апогеем» про «Формулу-1» с Брэдом Питтом. В титрах «Смерча 2» Джозеф значится лишь автором истории.

Довести сценарий до ума позвали Марка Л. Смита, помогавшего Алехандро Иньярриту с «Выжившим» — то есть человека, имеющего представление о том, какие страдания героев от встреч со стихией действительно нравятся зрителям.

С кандидатурой постановщика получилось интереснее всего. Режиссером «Смерча 2» стал Ли Айзек Чун — автор автобиографической «Минари». Благодаря этому камерному фильму о корейских иммигрантах в Арканзасе Ли получил номинацию на «Оскар» и передумал уходить из кино в преподавание. Пробуясь на режиссера «Смерча 2», он покорил продюсеров искренностью, представив на питчинге вырезанный эпизод, где герои убегают от торнадо. Кроме того, за прошедшие после «Минари» четыре года он прошел школу зрелищного кино и работы под надзором продюсеров, поставив эпизод «Мандалорца». Этот опыт очень чувствуется в его новой работе, лишенной авторского почерка настолько, будто режиссурой руководила секретная нейросеть, основанная на продюсерских рекомендациях.

Первый «Смерч» имел в завязке развод главных героев и одновременно любовный треугольник — не самый оригинальный прием, однако он задавал сюжету психологическое напряжение, позволял людям конкурировать за зрительское внимание с заглавным катаклизмом. Великолепные актеры Пэкстон и Хант эту подачу подхватили и с задачей справились великолепно — для обоих эта работа вошла в число знаковых. Ничего подобного, увы, нельзя сказать практически ни о ком из героев сиквела. Звезда «Нормальных людей» Дэйзи Эдгар-Джонс совершенно лишена звездного обаяния или элементарной яркости. Для голливудского кино это приговор — во всяком случае в том, что касается долгой памяти о картине. Чуть лучше дела обстоят с героями второго плана в исполнении будущего Супермена Коренсвета и эксцентричной Саши Лейн, но у них слишком мало экранного времени, чтобы спасти положение.

Главной звездой естественным образом становится Глен Пауэлл — актер с неотразимым обаянием молодого Ричарда Гира. Однако, сообразно современным тенденциям, камера всякий раз пытается поставить в центр композиции героиню, ничуть не заботясь, что вместо нее здесь более или менее пустое место. По всей вероятности, авторы понимали сложности с химией между центральными персонажами и потому ввели в сценарий мотив помощи пострадавшим от торнадо и борьбы с бесчеловечными капиталистами, наживающимися на бедах провинциалов. Однако эта линия, как и все прочие, выглядит не то чтобы лживо, но слишком условно, чтобы всерьез в нее поверить. Примерно так же, как черно-белый фильм на экране оклахомского кинотеатра, во время показа которого снаружи бушует смерч, а по залу бегают преимущественно зрители индийского происхождения.

Драматургические проблемы могли бы сгладить спецэффекты, и они здесь действительно выполнены на самом высоком уровне — настолько, что «Смерч 2» напоминает не фильм-катастрофу, а высокобюджетную анимацию. Поваленные на крупных планах ветряки и летающие курятники не идут ни в какое сравнение с той самой коровой из первого фильма, а выполнены они настолько серьезно, что не дотягивают до заразительного бреда в духе «Годзиллы против Конга». Собственно, лучше всего эти технологии подходят для фантастики и китча — вроде «Фуриосы» или того же «Годзиллы». Анимация же востребована публикой и в чистом виде, о чем свидетельствует успех «Головоломки 2», которая стала самым кассовым мультфильмом в истории как раз в разгар проката «Смерча 2».