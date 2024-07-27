Вышел трейлер мультсериала DC «Монстры-коммандос»

Глава студии DC Джеймс Ганн представил трейлер мультсериала «Монстры-коммандос» о тех, кто был до Отряда самоубийц.

© Kinobugle.ru

Это также команда заключенных, завербованных правительством для выполнения тайных операций. Также в ней состоят неординарные личности со сверхспособностями. Они называют себя оперативной группой по борьбе с монстрами или сокращенно Монстры-коммандос

Шоу будет состоять из семи серий, написанных самим Ганном.

Премьера состоится в декабре на стриминге Max. С этого сериала начнется эра обновленной Киновселенной DC.