Стало известно, где развернется третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Телеканал AMC поделился подробностями третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Сервис подтвердил, что его события развернутся в Испании, хотя первые два рассказывали о приключениях главного героя во Франции.

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Съёмки третьего сезона стартуют уже в августе и развернутся сразу в нескольких крупных испанских регионах: Мадриде, Галисии, Арагоне, Каталонии и Валенсии. У продолжения также есть официальный синопсис, согласно которому вместе с Дэрилом продолжит путешествовать и Кэрол Пелетье.

Синопсис третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В третьем сезоне Кэрол и Дэрил продолжают свой путь к дому и своим близким. Пока они изо всех сил пытаются найти дорогу обратно, путь уводит их всё дальше в сторону далёких земель с постоянно меняющимися и незнакомыми условиями, где они становятся свидетелями различных последствий апокалипсиса ходячих мертвецов.

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 29 сентября на телеканале AMC. Продолжение также наверняка доберётся и до России — ранее в стране вышли первый сезон и другие спин-оффы зомби-вселенной.