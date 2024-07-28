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Появился трейлер и дата премьеры второго сезона сериала "Дэрил Диксон"

Опубликован трейлер второго сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон". В нагромождении заголовков спин-оффа в этом сезоне значится еще один - "Книга Кэрол".

Появился трейлер и дата премьеры второго сезона сериала «‎Дэрил Диксон»‎
© Российская Газета

Как видно из ролика, сюжетные линии Дэрила и Кэрол будут развиваться параллельно. Пока Дэрил во Франции попадет в плен и будет выбираться из этой передряги, Кэрол отправится на его поиски. Ее ждет полет на самолете через Атлантику и встреча со странными светящимися в темноте зомби.

Старт сезона запланирован на 29 сентября. Всего выйдет шесть эпизодов.

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