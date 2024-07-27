Когда комедия «Братья» с Киркоровым и Дороховым выйдет в прокат

Комедийный фильм "Братья", главные роли в котором исполнят народный артист России Филипп Киркоров и шоумен Денис Дорохов, выйдет в широкий прокат 19 декабря 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Киркорова.

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"Кинокомпания "Темп" совместно с "Берг саунд" и ГПМ РТВ объявили о начале работы над комедийным проектом "Братья". Выход фильма в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором выступит "Централ партнершип", - говорится в сообщении.



Главные роли в фильме исполнит комик и шоумен Денис Дорохов, его экранным братом станет артист эстрады Филипп Киркоров, который сыграет самого себя. Согласно сюжету "сочинский бездельник и дамский угодник" Славик (Денис Дорохов) узнает о тяжелом диагнозе. Внезапно нашедшийся брат - певец Филипп Киркоров становится его надеждой на спасение. Ради встречи с родственником главный герой разрабатывает план похищения звезды российской эстрады и вовлекает Киркорова в водоворот приключений.

Режиссером проекта выступил Марк Горобец, известный по сериалам "Закрытая школа", "Тень за спиной" и "Желтый глаз тигра". За создание фильма отвечает команда продюсеров, в числе которых генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, директор ТНТ Тина Канделаки, генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, заместитель генерального директора ГПМ РТВ Борис Ханчалян и другие.

"Братья" - это новое воплощение классического дуэта Пата и Паташона - знаменитых датских актеров-комиков эпохи немого кино. И очень здорово, что Тимур Вайнштейн решил реализовать любимую всеми старую классическую комедию с помощью двух самых суперпопулярных людей нашей страны: Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. Я думаю, что этот киноход сработает, потому что Пат и Паташон очень долгое время были любимыми киногероями большого количества зрителей во всем мире", - передает пресс-служба слова Канделаки.



Сам Вайнштейн отметил, что смелое объединение Киркорова и Дорохова "создает комедию положений и контрастов".

Помимо Киркорова и Дорохова в проекте приняли участие актеры театра и кино Алена Савастова, Карина Андоленко, Татьяна Догилева, Игорь Кистол, Эвклид Кюдзидис и другие. Съемки картины проходят в Краснодарском крае и Москве.