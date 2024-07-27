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Трейлер: популярный сериал "Бриджертоны" продлен на четвертый сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил свой хитовый сериал "Бриджертоны" на четвёртый сезон. Об этом сообщил, выложив на своём YouTube-канале минутный ролик.

Популярный сериал «Бриджертоны» продлен на четвертый сезон
© Кадр из сериала «Бриджертоны»
"Добро пожаловать на брачную ярмарку, мистер Бриджертон. Следующий сезон расскажет историю Бенедикта", - говорится в подписи.

Сериал основан на серии романов американской писательницы Джулии Куинн, в которых рассказывается о любовных интригах альтернативного Лондона эпохи Регентства.

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