Шрек и Фиона попали в аниме

В своё время «Шрек» стал настоящим анмационным прорывом, предлагая новую интерпретацию традиционных сказок. Мультфильм затрагивает темы непонимания, принятия и дружбы, ломает стереотипы и предлагает зрителям более жизненную историю, приправленную хорошим юмором.

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Тлум.Ру предлагает посмотреть, какими могли бы быть герои мультфильма, если бы они попали в традиционное аниме — вы бы посмотрели такую версию?

Над изображениями постарались нейросети — а ещё больше артов по любимым мультфильмам можно найти на Тлум.Ру.