В Петербурге показали первый документальный фильм о поэте Рыжем

Кинематографисты впервые сняли большой документальный фильм о поэте Борисе Рыжем, считающемся одним из последних классиков XX века. Премьерный показ картины, созданной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоялся на открытии выставки "Борис Рыжий. Последний классик" в общественном пространстве "Севкабель порт" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС организаторы выставки.

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"Ранее родственники и друзья отказывались общаться с режиссерами и журналистами. А нам удалось войти ко всем в доверие и снять картину, которая будет нон-стопом крутиться на площадке выставки", - отметил идейный вдохновитель выставки, музыкант Ричард Семашков.



Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Свердловске. За свою короткую жизнь уральский поэт успел написать больше тысячи стихотворений, его творчество переведено на многие языки мира. В немалом числе своих произведениях Рыжий писал и о Санкт-Петербурге. Как пояснил куратор выставки Даниил Романов, многими специалистами в области литературы он считается последним классиком XX века в силу универсальности творчества.

Памяти Бориса Рыжего ставили спектакли, проводились чтения, но большая выставка, посвященная поэту, его жизненному пути и творчеству открылась впервые. Специально к выставке был создан мини-альбом на стихи Рыжего, помимо документального фильма, удалось поставить аудио спектакль по "Роттердамскому дневнику", прозаическому произведению поэта, написанному после выступления на известном поэтическом фестивале в Роттердаме.

Для съемок фильма команда отправилась в город, где жил поэт, - Екатеринбург. Никаких предварительных контактов и договоренностей у команды не было - приходилось ходить по квартирам. Постепенно создателям удалось отыскать всех ключевых персонажей, имевших отношение к Борису Рыжему, поговорить получилось даже с вдовой поэта. Помогала при создании ленты и его сестра, она делилась ценными подробностями жизни Рыжего.

Структура выставки

Всего на выставке представлены 10 экспозиций, над созданием каждой из которых трудились художники. Из этих инсталляций собрана литературная биография поэта.

"Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет как раз в день закрытия - 8 сентября. Выставка представлена в 10 экспозициях. То есть у нас нет архивных материалов как таковых, ведь герой - наш современник, и о каких-то сверхъестественных вещах, которым он мог бы обладать, говорить не приходится. <…> Выставочное пространство построено вокруг 10 краеугольных вех жизни поэта", - пояснил Даниил Романов.



Выставка "Борис Рыжий. Последний классик" продолжит свою работу до 8 сентября.