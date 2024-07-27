Вышел русский трейлер драмы «День шакала» с оскароносным Эдди Редмэйном

На этой неделе вышел трейлер драматичсекого сериала «День шакала» с русскими субтитрами. Главную роль в шоу исполнит Эдди Редмэйн, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Вселенная Стивена Хокинга».

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Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Peacock.

Проект выступит экранизацией одноимённого романа писателя Фредерика Форсайта. Согласно синопсису, действия разворачивается в наши дни. Бьянка, сотрудница спецслужб, пытается выяснить личность снайпера по прозвищу «Шакал».

Также в актёрский состав вошли Лашана Линч, Урсула Корберо, Чарльз Дэнс, Ричард Дормер, Чуквуди Ивуджи, Лия Уильямс, Халид Абдалла, Элеонора Мацуура, Джонджо О’Нил и другие. Кресло режиссёра занял Брайан Кирк.

Премьера «Дня шакала» состоится 7 ноября в стриминговом сервисе Peacock.