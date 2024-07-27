Вышел тизер новой экранизации причудливой хоррор-манги "Спираль"

Опубликован новый тизер очередной экранизации "Спирали" (Uzumaki). На этот раз - в формате аниме-сериала. Проект анонсировался еще в 2019-м, но имели место тернии.

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"Спираль" - культовая манга Дзюндзи Ито, одного из признанных "королей" японских нарисованных ужасов. Экранизирован сенсей многажды. Самая известная серия адаптаций - "Томиэ".

Что до "Спирали" - по ней был снят полнометражный фильм уж как почти четверть века назад. Плюс по ней есть и видеоигры.

В центре сюжета - жители города, страдающие от вычурного проклятия: их всех там закручивает в штопоры и воронки. В сторону одной монструозной спирали.

Премьера - 28 сентября.