Известного режиссера обвинили в непристойном поведении на съемках фильма

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола оказался под угрозой «отмены» после того, как в Сети появилось видео, в котором автор культовой кинотрилогии «Крестный отец» пытается поцеловать актрису массовки. Инцидент был заснят членом съемочной группы на площадке фильма «Мегаполис» еще в прошлом году, а сейчас кадрами поделилось престижное издание Variety.

© Super.ru

По словам одного из участников съемок, это не единственный случай неуместного поведения Копполы. Так, 85-летний режиссер заставлял женщин садиться к себе на колени и частенько целовал актрис из массовки, чтобы они «поймали настроение». Источник рассказал Variety, как во время съемок массовой сцены в ночном клубе при участии около 150 членов массовки Коппола неожиданно вскакивал со своего режиссерского кресла, чтобы обнять или поцеловать кого-нибудь из актрис, при этом часто ненароком попадая кадр и таким образом портя его.

«Я работал с действительно важными режиссерами, и такое поведение необычно — максимум, что я когда-либо видел от режиссера, это возгласы вроде: "Поэнергичнее, ребята". Я никогда не видел, чтобы кто-то, даже оператор, так прикасался к актерам», — признался инсайдер, вспомнив, как после нескольких дублей Коппола все же предпринял попытку объясниться.



Однако вышло довольно своеобразно: режиссер взял микрофон и объявил так, чтобы все могли слышать:

«Извините, если я подойду к вам и поцелую вас. Просто знайте, что это исключительно для моего удовольствия».



Ситуацию усугублял тот факт, что фильм финансировал сам Коппола, поэтому претензии на его поведение выдвинуть было некому. А исполнительный продюсер фильма Даррен Деметре и вовсе нашел железобетонное оправдание непристойным выходкам режиссера. Мол, так Коппола пытался создать «клубную атмосферу». Что ж, в такие клубы мы не ходим, да и вам не советуем…