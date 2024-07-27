Появились первые кадры второго сезона «Колец власти»

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал почти четырехминутный ролик к продолжению сериала «Властелин колец: Кольца власти».

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Второй сезон сериала увидит свет 29 августа.

Как было и в случае с первым сезоном, публика негативно настроена заранее: новый трейлер за первые 11 часов собрал уже заметно больше дизлайков, чем лайков - 29 тысяч против 24 тысяч, отмечает «Российская газета».

Ранее стало известно, что осенью на российские телеэкраны выйдет продолжение сказочной франшизы «Последний богатырь» - сериал «Последний богатырь. Наследие», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».