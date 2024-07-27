Нашла идеального Штирлица. Факты о Татьяне Лиозновой, которые вы могли не знать

Эта хрупкая женщина подарила нам нестареющие картины: «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал»... Столетие Татьяны Лиозновой отмечалось 20 июля. «Вечерняя Москва» вспомнила самые интересные факты, связанные с ней.

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Все решила «Кармен»

Режиссер Сергей Герасимов, сначала не особо веривший в свою студентку Лиознову, убедился в ее таланте после того, как она поставила танец «Кармен», вошедший в картину о молодогвардейцах как танец Любы Шевцовой. Узнав, что выпускница ВГИКа сидит без работы, Герасимов отдал ей сценарий фильма, так Лиознова дебютировала с фильмом «Память сердца».

Я так вижу

Лиознова любила «ломать» сложившиеся амплуа актеров. Так, она мечтала снять в роли Гитлера Леонида Куравлева, игравшего преимущественно деревенских парней. Но после фотопроб она отказалась от затеи. Куравлев сыграл в «Семнадцати мгновениях...» Курта Айсмана, роль Гитлера досталась актеру Фрицу Дицу.

Зазвучала по-новому

Александра Пахмутова сначала не хотела, чтобы ее песню «Нежность» исполняла «какая-то тетка в такси». Но, увидев отснятый материал, Александра Николаевна растаяла. И Доронина замечательно исполнила этот шедевр в «Трех тополях на Плющихе».

И не пожалела

На роль фрау Заурих Лиознова хотела пригласить Фаину Раневскую, но той показался неинтересным сценарий. Кстати, в РГАЛИ сохранилось ее письмо с отказом… На роль была приглашена Эмилия Мильтон. Лиознова об этом не пожалела, поскольку она сыграла блистательно.

Искала интеллектуала

На Штирлица Лиознова сразу присмотрела Тихонова: ей нужен был актер-интеллектуал. Поскольку для худсовета нужно было представить хотя бы две кандидатуры, номинально рассматривался также актер Паул Буткевич, типажно подходивший на эту роль.

Нелегкий выбор

Фотопробы на роль Шелленберга, которого сыграл Олег Табаков, проходили также Андрей Миронов и Валентин Смирнитский.

КСТАТИ

Творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки СССР, кинорежиссера и сценариста Татьяны Лиозновой, состоится 18 июля в книжном клубе «Достоевский» в 19:00.

Алексей Тремасов, киновед: