В кинотеатре «Иллюзион» пройдет показ диафильмов

28 июля в 12:00 в кинотеатре «Иллюзион» состоится второй показ из цикла «Диафильмы». Текст озвучит актриса театра и кино Ангелина Стречина, известная благодаря популярным сериалам «Триггер», «Пищеблок» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

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В рамках показа зрители увидят:

● Красная шапочка (1975) ● Мэри Поппинс (1971) ● Мойдодыр (1969)

Диафильмы демонстрируются под аккомпанемент живой музыки в исполнении пианистки, композитора и аранжировщика Натальи Скворцовой. Показ пройдёт с цифрового носителя из коллекции Госфильмофонда России.