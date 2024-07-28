Куча фан-сервиса и чуть-чуть сюжета. Микрорецензия на «Дэдпула и Росомаху»

Чтобы в полной мере получить правильное удовольствие от фильма, нужно сразу понимать – по уровню масштаба это не «Мстители: Финал». Размашистая промо-кампания могла создать впечатление, будто в «Дэдпуле и Росомахе» соотносимое количество персонажей и значимых событий. Это не так. Героев много, но все они не первой величины и просто служат фоном.

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Из очевидных проблем – плохо раскрытый главный злодей и общие сложности с сюжетом. История достаточно проста и понятна, но чтобы объяснить некоторые явления, даже заядлым поклонникам Киновселенной, придется покопаться в чертогах разума. И вообще не точно, что там найдутся ответы на вопросы.

Это очень камерная картина, сердцем которой являются взаимоотношения двух героев с невероятной химией. Есть хороший экшн с несколькими запоминающимися сценами и приличное количество веселых шуток. И, конечно, сюрпризы! Их много, даже очень много. В попытке за всем этим уследить, можно упустить что-то действительно важное.

«Дэдпул и Росомаха» – это типичный Дэдпул, выдержанный в стиле первых двух частей. Он не дотягивает до сатиры «Пацанов» и драматических дилемм «Неуязвимого». Тут неидеальная история, и когда начинаешь подмечать ее недостатки, она прячется за многочисленными камео. Но в тоже время – это все-таки удачный фильм Marvel, который трепетно ждешь, а дождавшись, получаешь удовольствие.