Мультсериал «Футурама» обзавелся трейлером 12-го сезона
Cтриминг Hulu представил трейлер нового, уже 12-го, сезона сериала «Футурама». Он будет состоять из 10 серий и стартует уже 29 июля.
В нем Бендер посетит родовое имение и узнает некоторые секреты своего прошлого и своей родословной.
Среди приглашенных звезд Дэнни Трехо, Кара Делевинь и Кайл Маклоклен.
«Футурама» — это научно-фантастическая анимационная комедия от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга.
Во время доставки пиццы в канун Нового года 1999 года Филипп Дж. Фрай случайно был крионирован и разморожен через тысячу лет в будущем. Он учится жить в совершенно новом мире и завоевать сердце Лилы.