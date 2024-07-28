Мультсериал «Футурама» обзавелся трейлером 12-го сезона

Cтриминг Hulu представил трейлер нового, уже 12-го, сезона сериала «Футурама». Он будет состоять из 10 серий и стартует уже 29 июля.

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В нем Бендер посетит родовое имение и узнает некоторые секреты своего прошлого и своей родословной.

Среди приглашенных звезд Дэнни Трехо, Кара Делевинь и Кайл Маклоклен.

«Футурама» — это научно-фантастическая анимационная комедия от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга.

Во время доставки пиццы в канун Нового года 1999 года Филипп Дж. Фрай случайно был крионирован и разморожен через тысячу лет в будущем. Он учится жить в совершенно новом мире и завоевать сердце Лилы.