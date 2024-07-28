Роберт Дауни-младший снимется в новых «Мстителях»

Главным анонсом Marvel на Comic Con стало объявление актёра на роль доктора Виктора Дума — его внезапно сыграет Роберт Дауни-младший, который ранее играл в фильмах Marvel Studios Тони Старка (Железный человек).

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Дум появится как минимум в двух новых «Мстителях»: «Судный день» (май 2026 года) и «Секретные войны» (май 2027 года). Про другие появления персонажа больше не сообщается, хотя зрители наверняка увидят хотя бы пару сцен с ним в грядущей «Фантастической четвёрки» (июль 2025 года) — например, в сцене после титров.

Обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие четыре фильма для Marvel: «Капитана Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).