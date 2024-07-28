«Фантастическая четверка» от Marvel поменяла название

Фильм о первой супергеройской семье в Киновселенной Marvel теперь называется «Фантастическая четверка: Первые шаги». О появлении подзаголовка было объявлено на Comic-Con’e.

© Kinobugle.ru

Фильм представил режиссер Мэтт Шекман и главный актерский состав: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак и Джозеф Куинн.

По словам Шекмана, действие фильма будет проходить в 1960-х, но не привычных нам, а футуристических.

«Это ретро-будущее 60-х. То, чего вы никогда не видели раньше. Эта эпоха наполнена оптимизмом. Главное – уловить ее дух и тон», – сказал он.



Он также рассказал, что команда фильма побывала в пустыне, где изучала камни, чтобы подобрать наиболее подходящий для строения Существа.

Среди прочего, стало известно, что музыку к фильму напишет обладатель «Оскара» Майкл Джаккино, многократно сотрудничавший с Marvel и режиссировавший спецвыпуск «Ночной оборотень».

Съемки начнутся в ближайший вторник, а премьера состоится 25 июля 2025 года.