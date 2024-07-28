Опубликован трейлер «Пингвина» с Колином Фарреллом

Компания Max представила трейлер сериала «Пингвин», премьера которого состоится 19 сентября.

© Кадр из сериала "Пингвин"

Синопсис лаконичный: «Разрушьте империю изнутри». В центре сюжета Освальд Кобблпот и его история прихода к власти в преступном мире Готэма.

Главную роль в фильме исполнил Колин Фаррелл. Компанию на экране ему составили Майлс Хамфус, Хантер Эмери, Берто Колон, Алекс Анагностидис и другие актеры.

За сценарий «Пингвина» отвечала Лорен Лефранк, в профессиональной копилке которой числятся проекты «Чак», «Мой личный враг», «Агенты «Щ.И.Т.»» и «Хемлок Гроув».

Ранее «Рамблер» показывал трейлер новой драмы с Элизабет Олсен.